Более половины россиян выбирают досуг, который помогает профессиональному росту

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Интеллектуально-развлекательные битвы Квиз, плиз! совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, как представители разных профессий выбирают активности для досуга. В опросе приняли участие 2000 респондентов старше 18 лет по всей России.



По результатам исследования, самыми популярными вариантами досуга у экономически активного населения в России являются отдых на природе (55%), просмотр фильмов и сериалов (54%), а также чтение книг (53%). Примечательно, что у строителей в топе активностей лидирует спорт, читать предпочитают финансисты и бухгалтеры, а смотреть фильмы — работники сферы науки и образования. При этом подавляющее большинство россиян уверены, что досуг влияет на качество жизни. Из них три четверти считают, что это влияние можно назвать весомым, а 15% оценивают его как незначительное.



Интересно, что специалисты также убеждены, что досуг оказывает влияние и на карьерное развитие. Чаще других сильную взаимосвязь замечают занятые в строительстве (54%), менеджеры (51%), маркетологи и PR-специалисты (45%). Реже всех влияния прослеживают работники сферы логистики и перевозок (60%), а также административный персонал (41%).



Более половины опрошенных (54%) стараются выбирать именно те виды досуга, которые помогают им в профессиональном росте. При этом 7% респондентов отдают предпочтение исключительно такому времяпрепровождению, а 53% разбавляют занятия для души активностями, связанными с карьерой. Приверженцами досуга с пользой для работы оказались IT-специалисты (8%), а также маркетологи, рекламисты и PR-специалисты (8%). Чередуют приятное с полезным россияне, работающие в сфере науки и образования (65%) и менеджеры (63%).



Россияне перечислили самые важные варианты досуга для карьерного развития. В топе оказались:



- Неформальные встречи с коллегами — 64%, чаще всего вариант выбирают менеджеры по продажам;

- Чтение научной и профильной литературы — 58%, чаще всего вариант выбирают работники науки и образования;

- Мастер-классы — 52%, чаще всего вариант выбирает административный персонал;

- Тематические лекции — 52%, чаще всего вариант выбирают менеджеры;

- Профильные подкасты и видео — 47%, чаще всего вариант выбирает административный персонал;

- Интеллектуальные игры — 33%, чаще всего вариант выбирает административный персонал;

- Спорт и активные занятия — 33%, чаще всего вариант выбирают специалисты из сферы продаж, а также недвижимости и строительства.



Практически каждый пятый россиянин (22%) отмечает, что ему удавалось достичь новых карьерных высот благодаря правильно выбранному досугу. Еще треть опрошенных утверждает, что находится в процессе развития и видит первые результаты такого выбора. В целом, для жителей России важно, чтобы активности в свободное время в равной степени развивали как гибкие, так и твердые навыки (51%). Еще четверть (26%) делает ставку в основном на гибкие навыки, чаще других так отвечают специалисты из сферы продаж (36%), а также маркетологи, рекламисты и PR-специалисты (35%). Пятая часть россиян отдает предпочтение развитию твердых навыков, а особенно важно это для IT-специалистов (27%) и менеджеров (26%).