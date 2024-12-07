Я нашел ошибку
Главные новости:
средние зарплатные предложения в строительстве выросли на 47% за год
Средние зарплатные предложения в строительстве выросли на 47% за год
Тольяттинка потеряла карту, а позже с её счета списали свыше 10 000 рублей за покупки, которые она не совершала
Тольяттинка потеряла карту, а позже с её счета списали свыше 10 000 рублей за покупки, которые она не совершала
У Тольяттинца нашли почти 4 кг наркотика мефедрона
У Тольяттинца нашли почти 4 кг наркотика мефедрона
Самарчанка приняла мошенника за подругу и лишилась полумиллиона
Самарчанка приняла мошенника за подругу и лишилась полумиллиона
В Самарской области проводят мероприятия по выявлению правонарушений с иностранными машинами
В Самарской области проводят мероприятия по выявлению правонарушений с иностранными машинами
Самарцев предупреждают: В выходные, как правило, увеличивается количество пожаров и происшествий
Самарцев предупреждают: В выходные, как правило, увеличивается количество пожаров и происшествий
Более половины россиян выбирают досуг, который помогает профессиональному росту
Более половины россиян выбирают досуг, который помогает профессиональному росту
в РФ могут ограничить работу зарубежных хостинг-провайдеров
В РФ могут ограничить работу зарубежных хостинг-провайдеров
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.42
-3.96
EUR 106.3
-3.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более половины россиян выбирают досуг, который помогает профессиональному росту

7 декабря 2024 12:38
123
Более половины россиян выбирают досуг, который помогает профессиональному росту

Интеллектуально-развлекательные битвы Квиз, плиз! совместно с российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели исследование и выяснили, как представители разных профессий выбирают активности для досуга. В опросе приняли участие 2000 респондентов старше 18 лет по всей России.
 

По результатам исследования, самыми популярными вариантами досуга у экономически активного населения в России являются отдых на природе (55%), просмотр фильмов и сериалов (54%), а также чтение книг (53%). Примечательно, что у строителей в топе активностей лидирует спорт, читать предпочитают финансисты и бухгалтеры, а смотреть фильмы — работники сферы науки и образования. При этом подавляющее большинство россиян уверены, что досуг влияет на качество жизни. Из них три четверти считают, что это влияние можно назвать весомым, а 15% оценивают его как незначительное.
 

Интересно, что специалисты также убеждены, что досуг оказывает влияние и на карьерное развитие. Чаще других сильную взаимосвязь замечают занятые в строительстве (54%), менеджеры (51%), маркетологи и PR-специалисты (45%). Реже всех влияния прослеживают работники сферы логистики и перевозок (60%), а также административный персонал (41%).
 

Более половины опрошенных (54%) стараются выбирать именно те виды досуга, которые помогают им в профессиональном росте. При этом 7% респондентов отдают предпочтение исключительно такому времяпрепровождению, а 53% разбавляют занятия для души активностями, связанными с карьерой. Приверженцами досуга с пользой для работы оказались IT-специалисты (8%), а также маркетологи, рекламисты и PR-специалисты (8%). Чередуют приятное с полезным россияне, работающие в сфере науки и образования (65%) и менеджеры (63%).
 

Россияне перечислили самые важные варианты досуга для карьерного развития. В топе оказались:
 

-         Неформальные встречи с коллегами — 64%, чаще всего вариант выбирают менеджеры по продажам;

-         Чтение научной и профильной литературы — 58%, чаще всего вариант выбирают работники науки и образования;

-         Мастер-классы — 52%, чаще всего вариант выбирает административный персонал;

-         Тематические лекции — 52%, чаще всего вариант выбирают менеджеры;

-         Профильные подкасты и видео — 47%, чаще всего вариант выбирает административный персонал;

-         Интеллектуальные игры — 33%, чаще всего вариант выбирает административный персонал;

-         Спорт и активные занятия — 33%, чаще всего вариант выбирают специалисты из сферы продаж, а также недвижимости и строительства.
 

Практически каждый пятый россиянин (22%) отмечает, что ему удавалось достичь новых карьерных высот благодаря правильно выбранному досугу. Еще треть опрошенных утверждает, что находится в процессе развития и видит первые результаты такого выбора. В целом, для жителей России важно, чтобы активности в свободное время в равной степени развивали как гибкие, так и твердые навыки (51%). Еще четверть (26%) делает ставку в основном на гибкие навыки, чаще других так отвечают специалисты из сферы продаж (36%), а также маркетологи, рекламисты и PR-специалисты (35%).  Пятая часть россиян отдает предпочтение развитию твердых навыков, а особенно важно это для IT-специалистов (27%) и менеджеров (26%).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Работа и общение — главные способы борьбы с отсутствием пары для 47% cамарцев
06 декабря 2024, 11:27
Работа и общение — главные способы борьбы с отсутствием пары для 47% cамарцев
90% мужчин и 83% женщин называют любовь лучшим лекарством от одиночества. Общество
321
В Самаре чаще всего любят дарить подарки те, у кого есть дети
06 декабря 2024, 09:44
В Самаре чаще всего любят дарить подарки те, у кого есть дети
2 из 3 женщин одинаково нравится и дарение, и получение подарков. Общество
300
43% самарцев поддерживают запрет курения на ходу
05 декабря 2024, 13:19
43% самарцев поддерживают запрет курения на ходу
Женщины активнее мужчин поддерживают подобный запрет. Общество
525
В центре внимания
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
7 декабря 2024  11:25
В Самаре определились с перевозчиками, которые со следующего года будут работать на общественном транспорте города
310
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
6 декабря 2024  13:00
В Новокуйбышевске депутаты Думы выбрали нового главу городского округа
382
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
6 декабря 2024  12:42
В Самарской области начали выпускать детскую карту жителя
628
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
6 декабря 2024  11:12
По участку улицы Маяковского в Самаре временно ограничат движение транспорта
401
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
6 декабря 2024  10:09
Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал свое назначение на пост врио губернатора Курской области
553
Весь список