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Более половины россиян разделяет свои увлечения с друзьями

30 октября 2024 12:35
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Более половины россиян разделяет свои увлечения с друзьями

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер и компания онлайн-исследований «Онин» провели опрос и выяснили, что осенью у 86% опрошенных россиян появляется новое хобби. Треть жителей (29%) выбирает домашние увеличения, 17% — адаптирует занятия к осенним условиям, 13% — посещает культурные мероприятия.

65% участников опроса разделяет свои увлечения с друзьями, причем мужчины чаще, чем женщины, а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Самые популярные совместные хобби — путешествия (48%), спорт (39%) и кулинария (28%). Среди необычных занятий с друзьями россияне назвали игры с животными, виноделие, генерацию музыки.

В среднем жители России уделяют 2,7 часа в неделю на занятия. Почти половина опрошенных (41%) тратит от 1 до 3 часов, а четверть респондентов —  более 5 часов. Чаще так отвечали россияне 55-65 лет и жители Северо-Западного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Для большинства респондентов (65%) хобби способствуют эмоциональной разрядке и отдыху от работы (55%). Благодаря увлечениям половина опрошенных, особенно женщины, отметили, что получают эстетическое удовольствие. Среди других ценностей россияне назвали развитие новых навыков (47%) и возможность заниматься дома (45%).

При покупке товаров для хобби 62% респондентов выбирают сервисы доставки. Онлайн чаще всего заказывают: принадлежности для кулинарии (42%), рукоделия (39%), спорта (32%) и искусства (29%). Так, на увлечения жители страны тратят в среднем 3100 рублей в месяц. Причем у мужчин расходы на 20% выше, чем у женщин и составляют 3400 рублей. В Южном и Дальневосточном федеральных округах траты на хобби у жители больше, чем в других регионах — 3 200 рублей.

*В исследовании приняли участие более 3300 человек: жители Москвы и Санкт-Петербурга, жители городов населением свыше 1 млн человек, жители городов населением от 500 тысяч до 1 млн человек, жители городов и населённых пунктов численностью менее 500 тысяч человек. Опросы проводились среди мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет.

Теги: Опрос

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