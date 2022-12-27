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Более 59 миллионов звонков от россиян поступило на единую службу 122 в этом году

27 декабря 2022 11:00
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Более 59 миллионов звонков от россиян поступило на единую службу 122 в этом году

Для решения вопросов по актуальным темам в России работает горячая линия - 122. Служба обратной связи была организована в 2020 году и стала источником достоверной информации для граждан страны. Итоги работы call-центров подвели в Координационном центре.

«С 2020 года на единую службу 122, организованную по поручению Президента России Владимира Путина, поступило более 107 млн звонков, из них 59 млн только в этом году, - сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. - Пик пришелся на февраль, когда в стране фиксировался высокий уровень заболеваемости «Омикроном». С начала частичной мобилизации по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина в кратчайшие сроки было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через call-центры 122 и ресурсы «Объясняем.рф». Сегодня все субъекты строго соответствуют нормативам работы службы. Горячая линия 122 за этот период обработала порядка 2 млн звонков». 

Вопросов у людей было, действительно, много: подлежу ли я частичной мобилизации, имею ли право выезжать за границу, что будет за неявку в военкомат по повестке. Ситуация осложнялась тем, что в соцсетях и СМИ распространялась противоречивая и непроверенная информация, которая путала людей и пугала. 

Правительство РФ совместно с Минобороны РФ подготовили ответы на все волнующие граждан вопросы. В call-центры службы 122 было направлено 735 таких ответов.

Эта информация также оперативно публиковалась на правительственном портале «Объясняем.рф». Раздел «Частичная мобилизация» на сайте просмотрели более 50 млн раз, общий охват постов в пабликах «Объясняем.рф» составил 239 млн. Самыми популярными стали ответы про порядок вступления в добровольцы и отправку посылок военнослужащим. 

На Госуслугах оперативно начали работу сервисы: прием жалоб по вопросам частичной мобилизации, получение мобилизованными мер поддержки, а также запись в добровольцы.

«Мы проделали в этом году большую работу и смогли быстро развернуть ключевые инструменты по поддержке и информированию граждан в связи с частичной мобилизацией. Механизм совместной работы министерств, ведомств и регионов на площадке Координационного Центра доказал свою эффективность. Я благодарю всех участников за оперативность, отдельная благодарность руководителям цифровой трансформации на местах», – добавил Дмитрий Чернышенко.

Портал «Объясняем.рф» и служба 122 - одни из ключевых источников новостей о проведении частичной мобилизации для граждан и самые достоверные. Дмитрий Чернышенко призвал всех граждан ориентироваться на официальные источники, не доверять слухам и непроверенной информации.
 

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