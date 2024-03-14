Более 500 заявок подано самарскими участниками СВО в программу «Время героев»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Члены комиссии обсудили паводковую ситуацию на территории региона.
Наталья Катина провела заседание межведомственной противопаводковой комиссии
Спикером выступит Ильина Светлана Сергеевна, председатель комитета Самарской Губернской Думы по образованию и науке.
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
С 19 по 21 марта 2024 года состоится 30-я юбилейная Международная выставка туризма и гостеприимства MITT.
Самарская область стала регионом-партнером крупнейшей выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT
Завод является участником нацпроекта «Производительность труда», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина.
С помощью бережливого производства новокуйбышевская компания улучшает производство
Гости мероприятия смогут посетить 9 тематических вагонов.
16 марта в Самаре встретят тематический поезд Минобороны РФ «Сила в правде»
Несмотря на серьезность темы, в пьесе много абсурда и юмора.
В Самарском театре юного зрителя «СамАрт» пройдет премьера спектакля «Воскресение»
Цель поездки – подготовка к организации проведения выборов Президента Российской Федерации.
Начальник отдела аппарата УПЧ СО Павел Адоевский посетил СИЗО-1 УФСИН СО
Также с 08:00 до 18:00 17 марта автобусы, работающие на маршруте № 24, проследуют по скорректированной схеме.
 «Проводы русской зимы – Масленица»: будет ограничено движение транспорта в историческом центре Самары 
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.54
0.66
EUR 100.19
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
Работодатели и соискатели встретятся на ярмарке трудоустройства в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 500 заявок подано самарскими участниками СВО в программу «Время героев»

14 марта 2024 15:31
213
Об этом губернатор Дмитрий Азаров заявил во время прямого телеэфира.

В программу «Время героев» от Самарской области подано уже более 500 заявок. Об этом губернатор Дмитрий Азаров заявил во время прямого телеэфира.

Глава региона напомнил о том, что Президент в своем Послании назвал участников и ветеранов СВО подлинной элитой нашей страны. Неслучайно глава государства инициировал новый проект «Время героев» - по подготовке, переподготовке ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, чтобы наши герои могли получить дополнительные компетенции и знания, принять непосредственное участие в управлении муниципалитетами, регионами и страной.  

- Буквально сегодня получил информацию о том, что ветеранами и участниками СВО от Самарской области в проект «Время героев», инициированный Президентом страны, подано свыше 500 заявок. Это по-настоящему важно.  

Глава региона отметил, что сегодня наши герои-защитники и их семьи – это главные люди в стране, настоящие патриоты. И их опыт безусловно будет востребован в самых разных отраслях, а том числе, органах власти. 

Неслучайно на должность вице-губернатора глава региона пригласил Дмитрия Холина - человека, который в период мобилизации, несмотря на депутатский мандат, принял решение пойти на СВО. И почти 1,5 года нес там службу.  

- Я уверен: это не последнее кадровое решение, которое будет основываться именно на участниках и ветеранах боевых действий, в том числе участниках специальной военной операции. Это люди с настоящим российским характером, это настоящие патриоты. И конечно, тем, кто не имеет каких-то управленческих компетенций, мы поможем их получить. И проект президента «Время героев» именно на это и нацелен, - сказал Дмитрий Азаров.

Теги: Дмитрий Азаров Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым оценили результаты совместной работы в 2023 году, обсудили наиболее актуальные вопросы, задачи и перспективы развития отрасли.
13 марта 2024, 17:12
Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось расширенное заседание коллегии минспорта СО
Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым оценили результаты совместной работы в 2023 году, обсудили наиболее актуальные вопросы, задачи и перспективы развития... Спорт
546
Участники встречи обсудили предложения и социально важные проекты, направленные на развитие губернии, помощь обществу, поддержку СВО.       
13 марта 2024, 16:56
Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурсов Фонда Президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив
Участники встречи обсудили предложения и социально важные проекты, направленные на развитие губернии, помощь обществу, поддержку СВО.        Общество
788
Центральной темой станет празднование 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
12 марта 2024, 16:27
13 марта состоится расширенное заседание областного оргкомитета «Победа»
Центральной темой станет празднование 79-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Общество
591
В центре внимания
Городам и районам Самарской области вручают ключи от новых автобусов
14 марта 2024  13:42
Городам и районам Самарской области вручают ключи от новых автобусов
277
В Самарской области в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет более 500 мероприятий.
13 марта 2024  20:11
В Самаре обсудили подготовку к празднованию Дня Победы
559
Вместе с губернатором Дмитрием Азаровым оценили результаты совместной работы в 2023 году, обсудили наиболее актуальные вопросы, задачи и перспективы развития отрасли.
13 марта 2024  17:12
Во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого состоялось расширенное заседание коллегии минспорта СО
546
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
13 марта 2024  13:29
Губернатор Дмитрий Азаров примет участие в программе «Главная тема» 13 марта в 19:00
535
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
13 марта 2024  13:25
Сегодня в прямом эфире на вопросы ответит министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская
517
Весь список