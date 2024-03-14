Более 500 заявок подано самарскими участниками СВО в программу «Время героев»

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В программу «Время героев» от Самарской области подано уже более 500 заявок. Об этом губернатор Дмитрий Азаров заявил во время прямого телеэфира.

Глава региона напомнил о том, что Президент в своем Послании назвал участников и ветеранов СВО подлинной элитой нашей страны. Неслучайно глава государства инициировал новый проект «Время героев» - по подготовке, переподготовке ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, чтобы наши герои могли получить дополнительные компетенции и знания, принять непосредственное участие в управлении муниципалитетами, регионами и страной.

- Буквально сегодня получил информацию о том, что ветеранами и участниками СВО от Самарской области в проект «Время героев», инициированный Президентом страны, подано свыше 500 заявок. Это по-настоящему важно.

Глава региона отметил, что сегодня наши герои-защитники и их семьи – это главные люди в стране, настоящие патриоты. И их опыт безусловно будет востребован в самых разных отраслях, а том числе, органах власти.

Неслучайно на должность вице-губернатора глава региона пригласил Дмитрия Холина - человека, который в период мобилизации, несмотря на депутатский мандат, принял решение пойти на СВО. И почти 1,5 года нес там службу.

- Я уверен: это не последнее кадровое решение, которое будет основываться именно на участниках и ветеранах боевых действий, в том числе участниках специальной военной операции. Это люди с настоящим российским характером, это настоящие патриоты. И конечно, тем, кто не имеет каких-то управленческих компетенций, мы поможем их получить. И проект президента «Время героев» именно на это и нацелен, - сказал Дмитрий Азаров.