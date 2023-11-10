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Более 450 брендов из России и других стран примут участие в Московской неделе красоты

10 ноября 2023 11:42
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Более 450 брендов из России и других стран примут участие в Московской неделе красоты

Посетители смогут получить консультации, приобрести понравившиеся товары и протестировать работу мастеров. Для детей проведут новогодние представления с подарками.

Первая Московская неделя красоты пройдет с 9 по 12 декабря в Центральном выставочном зале «Манеж». Свою продукцию на ней представят более 450 производителей косметики, парфюмерии и продуктов для здорового питания из России, Турции, Китая, Казахстана, Белоруссии и других дружественных стран.

Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной регистрации на сайте проекта.э

«Посетители международной выставки-конференции смогут познакомиться с новинками индустрии, приобрести понравившиеся товары и протестировать услуги. Деловая программа будет включать 50 тематических сессий с участием более чем 100 экспертов», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Экспозиция площадью шесть тысяч квадратных метров будет поделена на четыре зоны: «Красота», «Услуги», «Здоровье» и «Шоу-лекторий». В первой разместят стенды с косметикой, парфюмерией и товарами для ухода за волосами.

Во второй зоне будут работать стилисты и визажисты, мастера маникюра, барберы, специалисты по массажу и спа. Москвичи и гости города смогут получить консультации профессионалов индустрии, а также оценить качество оказываемых ими услуг.

В зоне «Здоровье» представят продукты для здорового питания, витамины, маски и тренажеры. В «Шоу-лектории» российские и зарубежные эксперты проведут мастер-классы, а гости выставки попробуют себя в роли моделей для макияжа, укладки и других процедур.

Юных гостей ждут подарки и представления, в том числе новогодние елки.

 Прием заявок от предпринимателей на участие в экспозиции продолжается.

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