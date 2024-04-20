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Более 3,5 тысяч активистов «Единой России», МГЕР и «Волонтеров Победы» провели субботники по благоустройству памятников Великой Отечественной войне
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Более 3,5 тысяч активистов «Единой России», МГЕР и «Волонтеров Победы» провели субботники по благоустройству памятников Великой Отечественной войне

20 апреля 2024 15:42
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Молодогвардейцы привели в порядок братские могилы и территории памятников в 58 регионах.

На уборку памятников и мемориалов, захоронений участников Великой Отечественной войны вышли представители «Единой России», сторонники, волонтёры, жители регионов. Субботники также прошли в новых регионах.

«В Луганске провели уборку на территории мемориального комплекса «Острая Могила». Здесь установлены памятники солдатам времен Гражданской и Великой Отечественной войны, ополченцам Донбасса и Героям СВО. В Мариуполе провели субботник на братской могиле», - рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.

В Херсонской области добровольцы прибрались на мемориальном комплексе «Воинам-водителям».

Председатель «Волонтёров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко отметила, что в этом году в порядок приведут памятные места, посвященные мирным гражданам, погибшим от рук нацистов, от геноцида в Великую Отечественную войну. 

«В нашем реестре более 1000 таких памятных мест», - добавила она.

Координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что такие субботники уже стали доброй традицией.

«Можно также подать заявку для проведения поиска и восстановления военных архивных документов о подвигах и наградах захороненных участников Великой Отечественной войны», - сказал он.

В Самарской области начали благоустройство воинских захоронений и мемориалов, как только растаял снег. За три недели апреля активисты партпроекта «Историческая память» в Самарской области вместе с «Волонтёрами Победы» привели в порядок более 200 площадок в 45 муниципалитетах. Одной из самых массовых акций в этот день стала уборка на «Аллее героев» на  городском кладбище. Здесь похоронены ветераны, Герои Советского Союза, а также сотрудники правоохранительных органов и вооружённых сил, погибшие при исполнении служебных обязанностей. Отдать дань памяти и уважения героям Отечества в этот день  в этом году пришли свыше ста человек. Волонтеры расчистили дорожки, подобрали листву и сухостой с могил, освежили краской ограды и звезды на памятниках.

«Это то, что действительно  реально объединяет людей, - рассказал председатель Самарского регионального совета сторонников партии «Единая Россия», руководитель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Сергей Андриянов. – Ежегодно участниками акции становятся как молодые, так и пожилые. Уверен, что каждым из них движет желание не только лучше знать и понимать свою историю, но и чувство сопричастности к событиям, которые определили не только историю России, и историю всего мира».

Один из масштабных субботников прошел в детском центре «Океан» в Приморском крае.  Волонтеры облагородили сразу несколько мемориалов на территории лагеря: памятную доску, посвящённую 70-й годовщине окончания Второй мировой войны на площади «Юных патриотов Отечества», граффити «Победы», а также памятник Юнгам огненных рейсов.

В Ялте активисты «Единой России» и волонтеры движения «Волонтеры Победы» провели субботник на старом Ливадийском кладбище.

В Воронеже активисты привели в порядок территорию у Центра военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» — помыли и почистили обелиски, ступени у стелы «Город воинской славы», убрали листву.

Волонтёры Белгородской области вышли на субботник к памятнику, посвящённому мирным жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны от немецко-фашистских оккупантов.

«Субботники — это не просто мероприятия, где мы собираемся вместе и убираем памятники и воинские захоронения. Это символ нашего уважения к прошлому и заботы о будущем», — поделилась координатор направления «Великая Победа» в Белгородской области Кристина Чермошенцева.

 В Удмуртии субботник прошел на воинском мемориале умершим от ран в госпиталях Ижевска в годы Великой Отечественной войны.

В ХМАО к уборке присоединились юные волонтеры из Пойковского детского сада «Теремок» Нефтеюганского района. Ребята вместе с родителями и педагогами навели чистоту в местном Сквере ветеранов боевых действий, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото:ииипресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Самара

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