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Более 25 тысяч детей этим летом уже отдохнули в лагерях и санаториях Самарской области

8 августа 2022 15:45
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В Самарской области подвели первые итоги летней оздоровительной кампании-2022.

Более 25 тысяч детей Самарской области в этом году в период летних каникул отдохнули в лагерях и санаториях. Предварительные итоги проведения оздоровительной кампании обсудили на совещании с участием руководителей министерств и ведомств, глав муниципальных образований региона, которое провел губернатор Дмитрий Азаров.

Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева отметила, что в этом году отдых детей организован в 703 организациях. В их числе 50 летних оздоровительных лагерей, 651 пришкольных и 2 палаточных.

«Этим летом уже отдохнуло на 1200 детей больше, чем в прошлом», – отметила министр. «Наша задача состоит в том, чтобы число детей, которые могли бы отдыхать в летних лагерях, прирастало каждый год», – поставил задачу глава региона.

На организацию детского отдыха предусмотрено почти 1,5 млрд рублей. Путевка в санаторный лагерь стоит 24822 рубля, в обычный летний лагерь – 19131 рубль. Оплата родительского взноса по-прежнему сохраняется на уровне 40-50% в зависимости от типа учреждения и комфортности условий. Остальную сумму для льготных категорий семей покрывает региональный бюджет. В этом году было закуплено 19 253 путевки для детей, в том числе из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Также родители смогли воспользоваться программой «Детский кешбэк», которая стартовала в прошлом году. С ее помощью родители могли вернуть 50% стоимости путевки в случае, если она была куплена на сайте лагеря, туроператора, агрегатора и оплачена с карты Мир, подключенной к программе лояльности.

«С учетом льготной закупки путевок из областного бюджета, участия родителей в программе, получается, что стоимость летней путевки составила 3828 рублей в летние лагеря и 6205 в санатории», – рассказала Регина Воробьева.

350 детей отдохнули в Самарской области из ДНР и ЛНР, в том числе из города Снежного в рамках сотрудничества между регионом и территорией Донбасса. Отдых также был организован для 50 детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках проведения инклюзивных смен.

Говоря о работе лагерей дневного пребывания в образовательных учреждениях, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян отметил, что в этом году более 56 тысяч детей провели летние дни в пришкольных лагерях – это на 1300 человек больше, чем в прошлом году.

Кроме того, были организованы профильные смены: информационные технологии, спортивной, художественной, предметной направленностей. Помимо этого, прошли военно-патриотические слеты и краеведческие турпоходы.

«В этом году было заключено 6263 трудовых договора с подростками от 14 лет – с момента получения паспорта – и старше для организации их летней занятости», – добавил руководитель регионального минобра.

Дмитрий Азаров отметил, что на федеральном уровне идет разработка специальной программы по организации летнего отдыха детей. Благодаря ее реализации появится возможность капитально ремонтировать инфраструктуру муниципальных летних детских лагерей. «Мы приступили к формированию заявок от Самарской области, проектно-сметной документации, чтобы самым активным образом принимать участие в этой программе», – отметил Виктор Акопьян.

«К середине следующего года все документы для прохождения конкурсного отбора на проведение капитальных ремонтов должны быть готовы, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Эту информацию нужно довести до глав муниципальных образований. Чем раньше у нас появятся готовые проекты, тем выше шансы получения федеральных средств на ремонт детских лагерей, находящихся в муниципальной собственности. Давайте мы этой работой озадачимся и будем приводить лагеря в порядок не только за счет региональных средств, но и сможем привлечь средства федерального бюджета. Это крайне важная задача».

 

Фото:   pxhere

 

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