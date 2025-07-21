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Более 2000 жителей самарского региона приняли участие в диктанте "Единой России" о секретах развивающих игрушек.

21 июля 2025 13:16
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Более 2000 жителей самарского региона приняли участие в диктанте "Единой России" о секретах развивающих игрушек.

 

Фаворитом среди дошкольных образовательных организаций региона стал детский сад № 210 «Ладушки» из Тольятти.

Самарская область стала одним из лидеров тестирования в стране: количество родителей, принявших участие в тестировании – 2196 человек, а детский сад № 210 «Ладушки» из Тольятти стал победителем познавательного диктанта «Секреты развивающих игрушек: проверь себя!».

На площадке Госудасртвенной Думы в режиме ВКС координатор федерального проекта «Крепкая семья» ВПП «Единая Россия» Татьяна Буцкая вручила сертификат за лидерство по итогам проведения диктанта по ранней помощи координатору партпроекта «Крепкая семья» в Самарской области, сенатору Марине Сидухиной. 

«Этот сертификат я с большой радостью передам руководству детского сада № 210 «Ладушки» в городском округе Тольятти — многофункционального дошкольного образовательного учреждения с более чем 17 группами и около 1170 воспитанниками», - сообщила Марина Геннадьевна.

«Благодаря слаженной работе команды и поддержке родителей, коллективу удаётся добиваться высоких результатов в разнообразных направлениях, вот и познавательный диктант «Секреты развивающих игрушек» дал нам еще одну такую возможность», - рассказала заведующая детским садом Ольга Андрианова,

«Особая благодарность Татьяне Викторовне Буцкой за высокую оценку работы региональной команды проекта «Крепкая семья» Самарской области. Слаженная командная работа в действии!», - отметила координатор партпроекта «Крекая семья» в Самарской области Марина Сидухина.

Отметим, что сертификаты на получение учебно-методического комплекта «Дары Фрёбеля», а также на бесплатное участие в обучающих практикумах от экспертов Ассоциации Фребель-педагогов: «Интеграция комплектов УМК «Дары Фрёбеля» в образовательную программу детского сада» и «Современная развивающая предметно-пространственная среда ДОО: как правильно выбирать игрушки» предоставлены  Ассоциацией Фребель-педагогов при поддержке федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».

Теги: Единая Россия

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