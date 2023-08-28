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Более 2,5 тысяч детей отдохнули этим летом в детских лагерях Куйбышевской железной дороги

28 августа 2023 15:55
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Для полноценного и интересного отдыха был разработан широкий спектр образовательных и развлекательных программ, организованы творческие кружки и спортивные секции.

В этом году во время летних каникул в дорожных оздоровительных лагерях отдохнули более 2,5 тысяч детей сотрудников Куйбышевской магистрали. Так, центр «Услада» в Самарской области принял 672 ребенка, детский лагерь имени Гагарина – 960, в лагере имени Заслонова в Республике Башкортостан оздоровились 600 детей, а в лагере «Орленок» Оренбургской области - 300.

Для полноценного и интересного отдыха был разработан широкий спектр образовательных и развлекательных программ, организованы творческие кружки и спортивные секции. Например, во всех детских оздоровительных лагерях реализованы программы «Страна железных дорог» и «Дни профессионалитета», которые познакомили ребят с перспективами карьеры на железнодорожном транспорте, помогли раскрыть свои лидерские качества, обучили работе в команде, расширили кругозор знаний об истории стальных магистралей, а также о городах и других населенных пунктах нашей страны.

Кроме того, при участии Российского физкультурно-спортивного общества «Локомотив» в детских лагерях прошел фестиваль «Быстрее.Выше.Сильнее.», а в круглогодичном оздоровительном центре санаторного типа «Услада» впервые были проведены соревнования по лазертагу.

Также 299 детей железнодорожников посетили этим летом пансионат санаторного типа «Шахтинский текстильщик» на Черноморском побережье.

Отметим, что оздоровление и организация детского летнего отдыха – одна из социальных гарантий, предоставляемых каждому работнику в рамках Коллективного договора ОАО «РЖД». Детский отдых организуется как на базе собственных объектов, так и в здравницах Черноморского побережья, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото:    u.freepik.com

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