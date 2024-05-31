Более 16 000 обращений отработали за год в филиале фонда «Защитники Отечества» в Самарской области

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Итоги первого года работы филиала фонда «Защитники Отечества» в Самарской области подвели на заседании межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Заседание провел заместитель председатель Правительства Самарской области Александр Фетисов.

«Время показало, насколько востребована такая помощь для наших бойцов и их семей. С момента открытия в филиал фонда поступило более 16 000 запросов. И большинство из них решено. В этом, конечно, огромная заслуга каждого из вас, большой армии наших социальных координаторов, муниципальных команд, всех участников нашей большой сплоченной команды. Когда мы говорим о цифрах, за каждой из них скрывается человеческая судьба. Это судьбы наших бойцов, их жен, матерей, детей. Я искренне благодарен всем за включенность в каждую жизненную ситуацию, желание помочь нашим защитникам. Зачастую вопросы приходится решать в ручном режиме, но во многом это удается благодаря тесному сотрудничеству со всеми ведомствами социального профиля, общественными организациями, правоохранительными органами», — отметил Александр Фетисов.

Сегодня большая работа ведется по социализации вернувшихся со спецоперации бойцов. Особое внимание уделяется оказанию помощи в переобучении и трудоустройстве. Какие возможности есть сегодня на рынке труда, ветераны СВО и члены их семей смогут узнать в рамках регионального Форума вакансий и трудовой адаптации, который состоится в конце июня в Самарской области. Он пройдет в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства, проводимой по всей стране уже второй год подряд. В этом году упор будет сделан на семейный формат и помощь ветеранам СВО и их близким.

«Участвовать будет более 300 предприятий, которые заявили практически 7300 вакансий именно для участников специальной военной операции. Из них свыше 1800 вакансий для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья. Ярмарка будет проходить одновременно во всех муниципальных образованиях Самарской области, чтобы соискатели смогли принять в ней участие рядом с домом. При необходимости будем организовывать онлайн собеседования», — рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

В Самаре ярмарка вакансий разместится на площадке торгового центра «Гудок». В муниципальных образованиях – на базе местных центров занятости.

Работать будут и площадки по трудоустройству на первое место работы для подростков.

Также в ярмарке вакансий будут участвовать высшие и средне-специальные учебные заведения, чтобы у желающих была возможность напрямую узнать о получении дополнительного образования. У участников СВО и их близких сохраняется возможность поступить в вузы и ссузы в рамках отдельной квоты. В прошлом году таким правом воспользовались 263 человека.

«Также сегодня мы прорабатываем новую меру поддержки – социально-трудовой контракт, который позволит стабилизировать финансовое положение семьи участника СВО на время его переобучения», — отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Самарской области рассказала о том, какие запросы в течение года были решены командой фонда.

«Медицинскую и психологическую помощь получило свыше 1400 участников и ветеранов спецоперации, техническими средствами реабилитации обеспечены более 40 Защитников, трудоустроили и обучили свыше 190 бойцов и их родных, социальную поддержку и юридическую помощь получили свыше 3000 Защитников и их семей. Мы решили более 14000 вопросов по всем направлениям, остальные находятся в работе. Вся работа у нас налажена. Мы ее сейчас только усиливаем для того, чтобы максимально обеспечить все основные потребности наших ребят и их родных. Главные принципы работы фонда «Защитники Отечества» – это забота, уважение, справедливость. Для нас самое главное – люди, для них мы работаем», — подчеркнула Наталья Полянскова.

Так, Николаю Лапатаеву специалисты филиала фонда помогли получить квартиру и пройти реабилитацию в санатории. Евгению Пучкову оказали помощь с протезированием, а также проведением высокоскоростного интернета и адаптацией жилого помещения

Никого не оставила равнодушным история ополченца из ЛНР Евгения Самарского. Выполняя боевую задачу, он был тяжело ранен. Для прохождения реабилитации подал заявку в несколько санаториев по всей стране, откликнулись в «Сергиевских минеральных водах». Также Евгений прошел лечение в Самарском госпитале ветеранов войн и в Подмосковье. Но, видимо, фамилия помогла определиться ему с постоянным местом жительства. Самарские волонтеры помогли Евгению с жильем. Фонд «Защитники Отечества» предоставил герою инвалидную коляску, готовит адаптацию квартиры к его потребностям и решает вопросы с получением удостоверения. Герой выражает искреннюю признательность всем за участие в его судьбе.

В оказании помощи участникам и их близким в Самарской области задействована огромная команда: все ведомства социального профиля, правоохранительные органы, общественные организации. В самарском филиале фонда работает 43 социальных координатора.

«Очень важно, что 40% социальных координаторов — это люди, которые знают все не по рассказам, а сами являются участниками СВО, членами их семей. У них и понимание другое, другая внутренняя сила, их по-другому слышат те, с кем они общаются. Такие люди нам очень нужны. Они несут правильную энергию, которая поможет в социализации наших ветеранов СВО, направит их в правильное русло – в спорт, патриотическую работу», — подчеркнул Александр Фетисов.

За прошедший год командой филиала были организованы различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан и спорт, сохранение исторической памяти. Проводятся командные игры по следж-хоккею, метанию ножа среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата, организована акция Сад памяти.

На региональном портале госуслуг создано «единое» окно информирования и получения всего необходимого комплекса услуг и мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Сервис «Возвращение» синхронизирован с региональной цифровой платформой обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», которая позволяет отслеживать работу с обращениями граждан и региональными мерами социальной поддержки, оперативно решать различные вопросы. Этот опыт будет распространен и на другие регионы страны.

Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Самарской области