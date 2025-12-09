Я нашел ошибку
Данная экспозиция является продолжением экспозиции, размещенной на стендах пешеходной части улицы Ленинградской с портретами 35 самарских героев.
Экспозицию с портретами Героев России и участников СВО открыли в Самаре около Дворца спорта им. Владимира Высоцкого
Каждый ребенок в возрасте до 10 лет, который отправится в путешествие 31 декабря, получит вкусный сюрприз.
Куйбышевская железная дорога начинает дарить пассажирам праздничное настроение
Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции.
Ветераны СВО, представители региональной программы «Школа героев» принимают участие в донорских акциях
От всей души желаю нашим Героям и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия!
Вячеслав Федорищева поздравил жителей губернии с Днем Героев Отечества 
Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича продолжает череду гас
САТОБ откроет XV Минский международный Рождественский оперный форум 
Как рассказал главный врач Похвистневской больницы Николай Микаскин, ремонт проводится поэтапно.
В Похвистнево идет капремонт хирургического корпуса ЦРБ
В Череповце завершились вторые по значимости всероссийские соревнования по дзюдо - Кубок России. За награды и призовой фонд боролись 333 спортсмена из 50 регионов.
Вита Майданик и Стефания Власова из Самарской области - победительницы Кубка России по дзюдо
Во время прямой линии прозвучал вопрос от жителей Кинеля об увеличении числа контейнеров для сбора ТКО.
В Кинеле наводят порядок после обращений жителей на прямую линию губернатора
Более 13 миллионов рублей составил грантовый фонд региона по итогам конкурсов Росмолодёжь.Гранты

156
Грантовое сообщество растёт, привлекая новых участников и идеи, которые со временем вырастают в настоящие проекты.

4 декабря в Молодёжном центре Самарской области прошёл итоговый форум по социальному проектированию. Мероприятие объединило более 70 человек для подведения итогов деятельности проектного сообщества региона и определения стратегии развития социального проектирования в регионе на следующий год.

В 2025 году от Самарской области на конкурсы экосистемы «Росмолодёжь.Гранты» было подано 783 заявки. Из них 26 проектов получили финансовую поддержку, а общая сумма грантового фонда составила более 13 500 000 рублей.

«Горжусь тем, с каким огромным потенциалом и ответственностью молодёжь Самарской области подходит к социальному проектированию. Каждая заявка, каждый проект — это смелые идеи и желание изменить мир вокруг себя. В регионе хорошо сформировано проектное сообщество — пространство, где идеи находят поддержку, а начинающие авторы проектов — совет и вдохновение», — отметила Виктория Хоркина, координатор Росмолодёжь.Гранты в Самарской области.

Конкурсы Росмолодёжь.Гранты проводятся по 18 номинациям. Одними из самых популярных среди победителей стали: #создавай_возможности, #вклад_в_будущее и #развивай_среду. Самарские грантополучатели предложили инициативы для организации занятости молодёжи, её вовлечения в сферу науки и технологий, а также для развития малых территорий. Один из таких проектов — Ахратская ткацкая мастерская, которая получила поддержку в размере 299 000 рублей.

«Победа проекта «Ахратская ткацкая мастерская» — это чувство гордости и восторга, будто ожила частица нашей истории. Это не просто награда, а подтверждение, что наше дело — сохранение наследия предков — по-настоящему важно и нужно людям!», — поделилась Валерия Аверина, победитель конкурса Росмолодёжь.Гранты: Микрогранты

Такие результаты были достигнуты благодаря образовательной и консультационной работе. За год было проведено более 100 обучающих мероприятий, включая выезды в муниципалитеты, и свыше 200 персональных консультаций от экспертов Росмолодёжь.Гранты. Впервые был организован онлайн-курс по социальному проектированию от проектного сообщества Самарской области «МСО.Проекты».

В 2025 году регион также одержал победу в конкурсе Молодёжных площадок для проведения Всероссийского конкурса молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты». На очном этапе конкурса «Студент года» свои инициативы презентовали 45 самарских студентов.

Грантовое сообщество растёт, привлекая новых участников и идеи, которые со временем вырастают в настоящие проекты. В этом году 12 человек из Самарской области вошли в состав экспертного сообщества Росмолодёжь.Гранты и ещё три стали амбассадорами — теперь они являются лицом грантового конкурса в регионе.

«Для меня это возможность показать на своём примере, что любые мечты могут стать реальностью, если действительно этого хотеть и упорно работать. Я прошла путь от первых идей до реализации больших проектов, и сейчас хочу вдохновлять других не бояться пробовать и двигаться вперёд. Амбассадор — не просто роль. Это поддержка и помощь тем, кто хочет менять свою жизнь и окружающий мир к лучшему», — рассказала Татьяна Старостина, амбассадор Росмолодёжь.Гранты Самарской области.

Сейчас Самарская область входит в топ-15 регионов-лидеров по реализации мероприятий, направленных на популяризацию конкурса Росмолодёжь.Гранты. 

 

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области

