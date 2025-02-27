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Более 105 тысяч актов гражданского состояния зарегистрировано в Самарской области за 2024 год

27 февраля 2025 15:45
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По итогам 2024 года Самарский регион второй год подряд занял 3 место в ПФО по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния.

Сегодня, 27 февраля, в здании Правительства Самарской области состоялось совещание с руководителями территориальных органов ЗАГС региона. На встрече подвели итоги работы за 2024 год, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом семьи, и определены задачи на текущий год.

В совещании приняли участие: первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов, начальник Управления Министерства юстиции РФ по Самарской области Павел Сокол, заместитель начальника Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области Андрей Кадышев, начальник отдела информационной безопасности УФНС России по Самарской области Константин Еманов, Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева, а также члены Общественного совета прикомитете ЗАГС Самарской области.

По итогам 2024 года Самарский регион второй год подряд занял 3 место в Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния, уступив лишь Республикам Башкортостан и Татарстан. 105 373 актов гражданского состояния было зарегистрировано ЗАГСами Самарской области за прошедший год.

 Наряду с государственной регистрацией актов гражданского состояния было проведено более 1 000 социально значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи и сохранение традиционных семейных ценностей. Среди них – проекты «Семейное долголетие», «Рожденный на земле Самарской», День семьи, любви и верности, интерактив «Государство для молодой семьи», а также молодежный форум «Мой выбор – семья!».  «Для органов ЗАГС региона это не факультативная работа, а неотъемлемая часть деятельности, за которой стоит колоссальный труд по организации и проведению мероприятий», – отметила руководитель комитета ЗАГС Екатерина Мельник.  

Рождаемость – традиционно является одной из ключевых точек при оценке демографических показателей.  За прошлый год в Самарской области было выдано 23 277 свидетельств о рождении, что вывело Самарскую область на 3 место в ПФО. Традиционно мальчиков родилось немного больше, чем девочек – 51 % против 49 %. В 295 семьях родились двойни, а в 4 – тройни. Позитивной тенденцией стало увеличение доли рождений в семьях с третьим и последующими детьми – более 28 % в 2024 году против 26 % в 2023 году. Популярными именами для мальчиков стали Михаил, Александр, Артём, Максим и Матвей, а для девочек – София, Ева, Виктория, Варвара и Анна. Среди редких имен сотрудниками ЗАГСа были зафиксированы Пантелей, Лаврентий, Авдотья и Феврония. Напомним, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил объявить  2025 год и последующее десятилетие годами многодетной семьи в регионе. Целями данной инициативы являются повышение статуса и роли многодетной семьи в Самарской области, внедрение понятия «семейноцентричности» в социально-экономической политике и развитие системы поддержки многодетных семей.

В 2024 году в Самарской области было зарегистрировано 18 098 актов о заключении брака, что вывело регион на 4 место в ПФО. При этом количество разводов в 2024 году сократилось на 5,4 % и составило13 337. Согласно статистике чаще всего в брак вступали женщины в возрасте 20-25 лет и мужчины от 25 до 30 лет. 47 % пар зарегистрировали первый брак. Отмечено, что на государственную регистрацию заключения брака в Самарскую область обращаются и жители других регионов – Оренбургской, Ульяновской, Саратовской областей, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Чукотского автономного округа, Магаданской области, Республики Саха (Якутия), Алтайского края, Республики Карелия.

Суперсервис «Рождение ребенка» продолжает набирать популярность в регионе. В 2024 году им воспользовались почти две трети родителей новорожденных. Порядка 15 тысяч самарских семей получили услугу в электронном виде, что позволило региону занять 4 место в России по количеству поданных заявлений через суперсервис.

Особое внимание в 2024 году уделялось предоставлению услуг ЗАГС участникам специальной военной операции и членам их семей. Представители ЗАГСов участвовали в консультационных встречах, организованных Самарским филиалом фонда «Защитники Отечества», при участии Уполномоченного по правам человека в Самарской области, представителей социальных служб, прокуратуры, МВД, военных комиссариатов.

В рамках совещания состоялось также обсуждение нового функционала органов ЗАГС. С 5 февраля 2025 года они обязаны проверять факт включения сведений об иностранных гражданах или лицах без гражданства в реестр контролируемых лиц. Это нововведение направлено на усиление контроля за государственной регистрацией браков с участием иностранцев.

В завершение совещания лучшим сотрудникам органов ЗАГС региона были вручены Почетные грамоты, Благодарности Губернатора Самарской области, а также ведомственные награды.

 

Фото: комитет ЗАГС Самарской области

Теги: Самара

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