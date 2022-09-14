Бойцы спецподразделений ОСН "Гром" МВД России выявили лучших

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В торжественной обстановке заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов вручил заслуженные награды победителям и призерам соревнований.

В Самарской области бойцы спецподразделений ОСН «Гром» МВД России приняли участие во Всероссийских спортивных соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, памяти подполковника милиции Семенова Игоря Альбертовича и соревнованиях по тактической стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. 39 команд, которые представили 219 бойцов из различных регионов России, соревновались в снайперском деле и в тактической стрельбе.

Всероссийские спортивные соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия памяти подполковника милиции Семенова Игоря Альбертовича состоялись 5 сентября на территории Новокуйбышевского стрелкового клуба «Ранчо». Подполковник милиции Семенов Игорь Альбертович погиб 3 марта 2003 года при выполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона, защищая своих боевых товарищей. Указом Президента Российской Федерации от 24 октября 2003 года № 1239 Игорь Альбертович награжден орденом Мужества (посмертно), а приказом МВД России от 11 марта 2005 года № 170 занесен навечно в списки личного состава ОМСН.

По итогам прошедших соревнований снайперов командные места распределились следующим образом:

1 место – ОСН «Гром» УНК МВД по Республике Мордовия;

2 место – СОБР УОСМ ГУНК МВД России;

3 место – ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по Пермскому краю;

4 место – ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по Воронежской области;

5 место – ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по Самарской области.

А в это время на базе стрелкового комплекса «Ловчий плюс» г. Тольятти в течение недели бойцы принимали участие в пятых ежегодных соревнованиях по тактической стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия «Открытый кубок ОСН «Гром» среди спецподразделений МВД России. Участники показывали навыки владения различными видами оружия (снайперской винтовкой, автоматом, пистолетом), специальными средствами, использования средств индивидуальной бронезащиты; демонстрировали уровень профессиональной подготовки, слаженность командных действий, бойцовские качества. Особенность прошедших соревнований по тактической стрельбе заключалась в том, что все команды состояли из трех сотрудников (тактическая двойка и снайпер) и были разделены на 2 класса: участники соревнований, оружие которых не имеет дополнительного навесного оборудования, были включены в класс «Стандарт»; а участники соревнований, оружие которых оборудовано дополнительным навесным оборудованием, не предусмотренным комплектацией оружия, включены в класс «Открытый». Всего бойцы выполнили 7 тактических упражнений, 3 дуэльных из трех видов оружия (снайперская винтовка, автомат, пистолет) и 2 снайперских.

9 сентября состоялась торжественная церемония закрытия соревнований, в которой принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов. Обращаясь к награждаемым, Юрий Александрович отметил: «От лица руководства самарского главка полиции хочу поблагодарить вас за участие в соревнованиях столь высокого уровня; за то, что вы приехали к нам на волжский берег с самых отдаленных уголков нашей Родины. В честной и бескомпромиссной борьбе вы показали высочайший уровень профессиональной подготовки, проявили свои лучшие качества, отточили боевое мастерство, слаженность и приобрели хороший опыт боевой стрельбы, который пригодится вам при выполнении служебных обязанностей».

Заместитель начальника Управления обеспечения специальных мероприятий ГУНК МВД России командир СОБРа полковник полиции Владимир Кучмистый подчеркнул: «Хотелось бы сказать огромное спасибо Самарской земле, которая всех нас собрала. Мы смогли встретиться со своими друзьями, коллегами, соратниками. Это единственные соревнования в системе МВД России для спецподразделений, где мы можем увидеть друг друга, обменяться опытом, повысить свой профессионализм, что только укрепляет наше боевое братство. Спасибо за это».

Завершилось мероприятие вручением победителям заслуженных наград.