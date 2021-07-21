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Благотворительный забег в честь Дня железнодорожника на КбшЖД пройдет в онлайн-формате

21 июля 2021 10:54
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Благотворительный забег в честь Дня железнодорожника на КбшЖД пройдет в онлайн-формате

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2021 году спортивный праздник «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника на Куйбышевской железной дороге пройдет уже в привычном онлайн-формате. В рамках мероприятия с 1 по 8 августа будет проведен благотворительный забег на дистанции 1520, 5000 и 10 000 метров, в котором могут принять участие не только железнодорожники и члены их семей, ветераны железнодорожного транспорта, но и все желающие. 

Регистрация участников забега уже доступна на сайте мероприятия (https://russiarunning.com), после выбора дистанции и регистрационного взноса можно получить инструкцию и финишную форму. Согласно условиям забега бежать дистанцию можно в любой точке мира на усмотрение участника забега. 

После окончания забега каждый участник получит памятную медаль. Кроме того, в этом году предусмотрены особые призы самому молодому участнику забега, самому опытному, за лучший семейный и корпоративный забеги.

Все собранные средства от участия в забеге будут перечислены в пользу Самарской региональной благотворительной общественной организации «Самарский областной родительский комитет «Доверие» для приобретения дорогостоящих препаратов Веронике Афанасьевой, у которой диагностирована редкая генетическая мутация.

Теги: железная дорога ЗаБег

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