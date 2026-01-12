Благотворительная акция «Рождение добра» прошла в Самаре, объединив более 300 особенных детей и подростков

10 января в Самаре, в Духовно-просветительском центре «Кириллица» при Кирилло-Мефодиевском соборе, состоялась XI гуманитарно-благотворительная акция «Рождение добра» в честь Рождества Христова. В этом году в ней приняли участие более 300 семей, где воспитываются дети и подростки с ментальными нарушениями, а также дети-сироты из Самары и соседних городов региона. Акция состоялась по благословлению Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия.



По традиции акция началась с молебна, затем Дед Мороз и Снегурочка из Самарского художественного театра «Витражи» показали детям рождественское представление с хороводами, песнями и конкурсами возле новогодней ёлки. Все желающие могли принять участие в мастер-классах по песочной анимации и декоративно-прикладному творчеству. В концертном зале для ребят и их родителей выступила солистка оркестра Главного управления МВД Гелла Майорова, баянист Юрий Салаев и фокусник-иллюзионист Никита Михайлов. Самарский областной театр кукол представил гостям спектакль «Гуси-лебеди».



«В прошлом году наша акция «Рождение добра» отметила свое десятилетие. Это возможность объединить особенных ребят – тех, кто растет в семьях, и тех, кто воспитывается в социальных учреждениях. Но праздник – это не только радость для ребят. Не менее важно, что он даёт возможность родителям и опекунам встретиться, пообщаться, обменяться опытом. В этом взаимодействии – сила сообщества, вдохновение и новые идеи для ежедневного труда», – рассказал председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» Александр Чернышев.



В завершении благотворительного рождественского праздника детям вручили сладкие подарки и развивающие экологические конструкторы из дерева. Кроме того, в рамках акции «Дети – детям» ученики самарской школы № 102 и Центра дополнительного образования «Искра» вручили ребятам рождественские сувениры, изготовленные своими руками.



Организатором акции является Самарское региональное отделение всероссийского общественного движения «Отцы России» совместно с Духовно-просветительским центром «Кириллица». Впервые акция «Рождение добра» была проведена в 2016 году и теперь проводится ежегодно в первую субботу после Рождества Христова.

Фото: пресс-служба администрации Самары