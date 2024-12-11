Благодаря связям: россияне признали значимую роль знакомств в карьере

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Почти две трети работающих россиян считают поддержание человеческих связей с коллегами необходимым для карьерного роста, а каждый шестой убежден, что хорошие знакомства важнее сильных хард-скиллов. Но по факту многие не уделяют этому существенного внимания. Свыше половины россиян не знают, есть ли в их отрасли профессиональное коммьюнити и не общаются с бывшими коллегами, а каждый третий не стремится дружить с нынешними, выяснили аналитики платформы hh.ru и социальной сети для нетворкинга Сетка, опросив свыше полутора тысяч работников из разных профессиональных областей по всей стране. В то же время опрос показал наличие предпосылок к изменению этого тренда в обозримой перспективе.

Респондентам предлагалось поделиться мнением, насколько важно поддерживать связи с коллегами по работе и по «цеху» (как деловые, так и неформальные) для карьерного развития. Им также предлагалось ответить на вопрос, есть ли в их отрасли активные профессиональные сообщества — крупные отраслевые чаты, коворкинги, форумы и прочие онлайн- и оффлайн- точки притяжения специалистов — и насколько важно быть активным участником этих сообществ, чтобы успешно работать и продвигаться в карьере.

Результаты оказались парадоксальными. При том, что почти две трети опрошенных считают, что поддержание как деловых, так и неформальных связей скорее (35%) или очень (29%) важно, а почти половина убеждены, что наличие хороших знакомств столь же важно (26%) или даже важнее (16%) сильных хард-скиллов, многие не уделяют поддержанию и расширению человеческих связей существенного внимания.

О профессиональных комьюнити знают немногие

Например, свыше половины респондентов (53%) общаются только со своими нынешними коллегами.

Почти столько же — 54% — не в курсе, есть ли в их отрасли профессиональное сообщество, а 11% сообщили о его отсутствии. О наличии профессиональных сообществ в своих отраслях сообщили 35% опрошенных. Прежде всего это представители ИТ- и креативных индустрий: ИТ-специалисты (47%), журналисты (45% ), пиарщики и маркетологи (44%) и дизайнеры (42%), а также занятые в логистике и ретейле (41% и 38% соответственно).

В то же время абсолютное большинство респондентов в той или иной степени видят пользу в таких сообществах. Например, более половины опрошенных (58%) считают участие в сообществах полезным для поиска работы. В частности, 56% считают, что участие в них — хорошая возможность обмениваться знаниями, навыками и новостями. 45% видят возможность получить от коллег рекомендации для потенциальных работодателей и, в свою очередь, дать кому-то свои, 38% — встретить потенциального работодателя, а 11% уже нашли работу благодаря участию в таких сообществах. Из числа тех, кто не знает о наличии в своей отрасли профессионального сообщества, почти 70% хотели бы это выяснить.

В то же время 33% считают участие в сообществах полезным, но не обязательным, и не придают этому большого значения, а 9% не видят в этом смысла для себя.

С бывшими расстаются навсегда

Свыше половины респондентов (53%) не поддерживают отношения с бывшими коллегами, но каждый третий из них хотел бы возобновить общение с некоторыми бывшими коллегами.

В то же время 47% опрошенных поддерживают общение. В частности, 16% делают это активно и осознанно (периодически узнают новости, поздравляют с праздниками, напоминают о себе и т.д.), а 31% общаются с небольшим количеством бывших коллег, с которыми удалось подружиться, но не стремятся увеличивать количество активных контактов.

Абсолютное большинство из числа тех, кто поддерживает либо хотел бы возобновить отношения с бывшими коллегами (89%), убеждены, что это может помочь в построении карьеры. Каждый шестой — 17% — смог найти работу благодаря бывшим коллегам. А каждый восьмой — 12% — смог помочь бывшему коллеге (бывшим коллегам) найти работу, оставив рекомендации.

С нынешними коллегами дружат осторожно

Каждый третий респондент (31%) не заводит дружбу с нынешними коллегами и чаще всего не общается с ними в нерабочее время.

В числе самых распространенных причин — нежелание рассказывать о работе из опасения, что это передадут начальству (52%); опасения, что дружба снизит эффективность совместной работы (45%); отсутствие общих интересов (так ответили 43% опрошенных); нежелание делиться подробностями о личной жизни из-за боязни сплетен на работе (40%), отсутствие свободного времени (39%), наличие конфликтов (36%), большая разница в возрасте (33%).

Из числа тех, кто поддерживает неформальные отношения с коллегами (69%), большинство делает это потому, что в ситуации, когда работе уделяется восемь и более часов в день, общаться получается только с ними (63%); коллеги респондентам искренне нравятся (58%), есть общие интересы (53%), есть желание использовать нынешние знакомства в будущем, после смены работы (43%).



Кроме того, абсолютное большинство не дружат и не общаются в нерабочее время с руководителями: ответили отрицательно, указав, что поддерживают с ними вежливые нейтральные отношения (87%).