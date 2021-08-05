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Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру

5 августа 2021 12:17
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Благодаря нацпроекту «Образование» жители Самарской области могут построить новую карьеру

Вчера, 4 августа, в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна 12 мастеров парикмахерского искусства получили свидетельства об обучении. Это старт будущей карьеры для тех, кто освоил новую профессию с помощью Центра опережающей профессиональной подготовки. 

«Мастера учились по стандартам Worldskills, им выдан так называемый «скиллспаспорт», где работодатель сразу видит, чему специалист обучен, какими компетенциями владеет», - отметила директор Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова. Владельцы салонов, таким образом, не нуждаются в других рекомендациях, чтобы составить мнение о будущем сотруднике. 

Стилистами по волосам стали женщины и девушки, ранее работавшие в самых разных сферах. Так, выпускница СГЭУ Кристина Липатова в свои 24 года имеет шестилетний опыт работы в банке. «Года два назад я стала задумываться над тем, чтобы сменить профессию. Переломным моментом для принятия этого решения для меня явилась пандемия. На работе нас отправили на «удаленку». Появилось время для обучения. Я познакомилась с предложениями в интернете. Знакомые скинули ссылку на Центр опережающей профессиональной подготовки, который недавно открылся в Тольятти. Изучила программы. Выбрала курс в 144 часа», - рассказала Кристина. 

Центр опережающей профессиональной подготовки создан в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. ЦОПП предлагает быстрые образовательные программы для всех категорий граждан. Оставив заявку, с его помощью могут переобучиться все, кто желает обрести новую профессию и стать востребованным на рынке труда. Кроме того, в центре в режиме «единого окна» предприятия и организации Самарской области могут сделать заявку на нужного им специалиста.

Кристина Липатова – одна из тех, кто по направлению ЦОПП прошел обучение в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна. В прошлом году в рамках нацпроекта "Образование" в нем переоснастили пять мастерских – в том числе, по парикмахерскому искусству. 

«Условия - как в настоящих салонах. Очень понравились рабочие места. Постараюсь сделать такие же в собственном салоне», - поделилась Кристина. Она уже работает по новой специальности и планирует дальше развивать свою карьеру. 

Условия для повышения конкурентоспособности жителей региона на рынке труда и развития системы профессионального образования создаются в Самарской области на протяжении ряда лет. В 2019 году в рамках объявленного Губернатором Дмитрием Азаровым года СПО колледжам региона на ремонт и модернизацию были выделены средства областного бюджета. Продолжается оснащение учреждений в рамках нацпроекта «Образование»: в 2020 году в колледжах губернии по международным стандартам оснащены 10 мастерских, в 2021 году оснащены и ждут открытия еще 8 мастерских.

Учиться и получать новые компетенции на новом оборудовании в них могут не только студенты, но и представители самых разных групп населения – например, те, кто потерял работу или потерпел финансовые сложности из-за распространения COVID-19.

Теги: В центре внимания нацпроект образование переобучение

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