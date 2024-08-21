Благодаря действиям судебного пристава Красноярского района  ребенок-инвалид получил алименты

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В Самарской области накануне нового учебного года стартовала ежегодная акция «Собери ребенка в школу», в рамках которой судебные приставы напоминают должникам об их родительских обязательствах. В первый день проведения акции судебные приставы Красноярского района Самарской области взыскали в пользу ребенка-инвалида алименты в размере 107 тысяч рублей.

Мужчина по решению суда обязан выплачивать ¼ части ото всех видов дохода на содержание своего сына. Мальчик является инвалидом, а это значит, что семья несет дополнительные расходы, необходимые для поддержания здоровья ребенка. Так как отец добровольно не перечислял алименты сыну, мать ребенка обратилась за помощью к судебным приставам, которые незамедлительно возбудили исполнительное производство.

Несмотря на возбужденное исполнительное производство, мужчина игнорировал решение суда, не являлся на личный прием к судебному приставу. Отстаивая законные интересы несовершеннолетнего мальчика, судебный пристав-исполнитель наложил арест на денежные средства должника, находящиеся в банке. Такие действия стали предупредительным сигналом для неплательщика алиментов, после чего он сразу же явился на прием к судебному приставу с квитанцией о полной оплате долга.

Денежные средства перечислены на содержание ребенка, а работа по взысканию текущих алиментов будет продолжена, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: рресс-служба ГУФССП России по Самарской области