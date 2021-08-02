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Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.
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Билл Гейтс официально развелся с женой

2 августа 2021 23:41
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Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс официально развелся со своей супругой Мелиндой, сообщает издание Business Insider со ссылкой на судебные отчеты, передает РИА Новости.

Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий, прошлый "рекорд" был установлен бывшей женой основателя и главы онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

Детали развода пока не сообщаются.

 

Фото:    AP Photo / Seth Wenig / РИА Новости

Теги: Билл Гейтс развод

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