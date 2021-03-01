Беззаявительный порядок продления выплат на детей до трех лет прекратил действие

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Временный порядок беззаявительного продления выплат семьям с детьми до трех лет прекратил свое действие 1 марта. Как и до пандемии, теперь для продления выплаты граждане должны обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или МФЦ, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минтруда, передает ТАСС.

"Правила предоставления и условия выплат на детей до трех лет не меняются. Прекращает действие порядок продления, принятый на время пандемии. До 1 марта продление выплат осуществлялось без заявления со стороны семьи. Этот беззаявительный порядок продления прекращает действовать с 1 марта текущего года", сообщили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что назначение пособий на детей до трех лет как во время пандемии, так и до нее осуществлялось и осуществляется по заявлению семьи.

"Как и прежде, до начала пандемии, после 1 марта для продления выплаты гражданам необходимо обратиться с пакетом документов в орган социальной защиты или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ)", - добавили в ведомстве.

В Минтруде напомнили, что выплаты в размере прожиточного минимума на ребенка предоставляются семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека из средств федерального бюджета на первого ребенка, из средств материнского капитала - на второго ребенка. В 78 регионах действуют выплаты на третьего и/или последующих детей.

Подавать заявление на продление выплат необходимо по достижении ребенком возраста одного года или двух лет. Данная мера социальной поддержки реализуется в рамках федпроекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС