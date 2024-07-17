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"Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи": в Москве запустили акцию помощи женщинам и детям

17 июля 2024 17:11
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В дамских комнатах более 50 ТЦ столицы появились стикеры с QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра помощи женщинам и детям.

Акциюс запустили в Москве, в дамских комнатах более 50 торговых центров столицы появились специальные стикеры с QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра помощи женщинам и детям, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

"Чтобы женщина не оставалась одна на один со своей бедой, мы запустили акцию "Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи". В дамских комнатах более 50 торговых центров по всей Москве появились специальные стикеры с надписью "Бьет – значит не любит. Не молчи" и QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра", - рассказала Ракова во время посещения центра.

Она отметила, что столичные власти планируют расширить акцию и разместить такие стикеры и в учреждениях социальной сферы. Также в городе планируют расширить помощь пострадавшим от домашнего насилия.

"Сегодня мы обсудили возможности расширения помощи женщинам – это и обучение востребованным специальностям на базе наших колледжей, дальнейшее трудоустройство с достойной заработной платой, устройство детей пострадавших в детские сады. Кроме того, мы создадим условия для получения квалифицированной юридической помощи", – отметила вице-мэр.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Москва

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