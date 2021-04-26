«Бессмертный полк онлайн»: разработчики акции учли все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений

Я нашел ошибку
Главные новости:
Он ездит по улицам Самары и делает остановки на территории образовательных учреждений и во дворах многоквартирных домов.
По Самаре курсирует «Экомобиль»
Участницами конкурса будут замужние представительницы прекрасного пола разных национальностей в возрасте от 23 до 35 лет.
В СОУНБ состоится межнациональный семейный конкурс «Супер-Невестка Самарской Губернии»
Главная задача мероприятия - привлечь внимание общества к вопросам обеспечения БДД и всестороннего освещения деятельности Госавтоинспекции.
К юбилею службы ГАИ-ГИБДД в регионе организована выставка социальных плакатов
Сбер традиционно поздравит ветеранов ВОВ, работавших в банке, организует и примет участие в акциях по благоустройству памятников и воинских захоронений по всей стране.
Сбер проведёт мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Только успешные предприятия с безупречной репутацией и высокими показателями способны стать победителями и получить звание «Достояние губернии».
Начался прием заявок на региональный конкурс компаний «Достояние губернии-2021»
Дмитрий Азаров поручил организовать в детсадах дежурные группы.
В правительстве региона рассмотрен вопрос о работе детских садов на майские праздники
Как признался клиент компании, он долгое время откладывал оплату услуг энергетиков сначала из-за начавшейся пандемии, а потом по привычке.
Самарец за 5 минут погасил долг, накопленный перед «ЭнергосбыТ Плюс» за два года
Так, ежедневно в Самаре проверками охватывают свыше 30 маршрутов всех видов городского пассажирского транспорта.
В Самаре продолжается контроль за соблюдением масочного режима в транспорте
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.77
-0.32
EUR 90.45
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дети сотрудников УИС СО покатались на электросамокатах
Широкомасштабные рейдовые мероприятия в выходные дни вновь проведут сотрудники Госавтоинспекции Самарской области
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Бессмертный полк онлайн»: разработчики акции учли все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений

26 апреля 2021 15:29
108
Главным удобством стала возможность отслеживать все этапы рассмотрения заявки в личном кабинете.

9 мая по всей стране пройдет шествие «Бессмертного полка онлайн».

Разработчики акции учли все пожелания пользователей и внесли ряд существенных изменений в онлайн-шествие. Теперь пользователи смогут выбирать и редактировать загруженные фото – как героев, так и свои. Главным удобством стала возможность отслеживать все этапы рассмотрения заявки в личном кабинете – начиная с ее подачи до момента присвоения герою времени участия в трансляции, которое будет отражено в личном кабинете.

Заявки можно подать вплоть до 9 мая, но только авторы анкет, присланных до 7 мая, обязательно увидят в личном кабинете время прохождения своих героев в строю «Бессмертного полка онлайн».

Кроме того, в 2021 году разработчики сделают так, что все герои пройдут в онлайн-строю в один день – 9 мая. При регистрации нужно указать регион – в каждом из них будет идти свой строй «Бессмертного полка онлайн». Отдельный строй сформируют для иностранных граждан. Трансляция онлайн-шествия в каждом регионе стартует в 15:00 по местному времени, ее можно будет посмотреть на сайте Бессмертного полка России, на ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре ОККО, а также в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте.

Отметим, что по завершении шествия пользователи смогут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения заявленного участника. Очень важно, что в этом году герои, заявленные одним пользователем, пройдут в шествии рядом, «плечом к плечу».

По всем нюансам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20-1945-0 или по электронному адресу polkonline@polkrf.ru.

 

Теги: «Бессмертный полк онлайн» личный кабинет

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
26 апреля 2021  13:28
В Самарской области за сутки на 23 апреля выявлен 184 заболевших коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
146
В Самарской области ожидают сильный ветер
26 апреля 2021  11:16
В Самарской области ожидают сильный ветер
Происшествия
192
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
26 апреля 2021  10:41
Баскетбольный опыт Самарской области порекомендуют другим регионам
Спорт
192
В Самаре открывается Ботанический сад
26 апреля 2021  09:48
В Самаре открывается Ботанический сад
Общество
195
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
25 апреля 2021  13:59
В Самаре состоялась "звездная" премьера легендарной оперы Джузеппе Верди "Бал-маскарад"
Культура
633
Весь список