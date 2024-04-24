100

«Бессмертный полк» в 2024 году предлагают провести в разных форматах – торжественные мероприятия начнутся уже с 1 мая.

На пресс-конференции, состоявшейся 23 апреля в пресс-центре МИА «Россия сегодня», анонсировали форматы чествования героев в рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Центральный штаб Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» принял решение не проводить традиционное шествие «Бессмертного полка» в очном формате в связи с существующими угрозами общественной безопасности. Почтить память героев своей семьи каждый из нас сможет другими способами, и не только 9 мая, а уже начиная с 1 мая – в период перед празднованием Дня Победы. Об этом сообщила Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Цунаева:

«Ещё раз хочу подчеркнуть значение этого замечательного праздника – память о защитниках Отечества всегда живет в наших сердцах. Каждая семья ждет этого дня, это всенародный праздник. Хочу напомнить, что 2024 год объявлен «Годом семьи». Мы рассчитываем, что в каждой акции, о которой мы рассказываем, будут принимать участие именно семьи, поскольку это народная память, и именно она формирует общую государственную и историческую память в целом. Возможно, вас расстроила новость о том, что шествия не будет, однако наша страна переживала разные трудности, и я уверена, несмотря на ограничения, это не помешает нам помнить и отпраздновать День Победы».

Сохранение исторической памяти и патриотическая работа с подрастающим поколением обсуждались в рамках расширенного заседания регионального организационного комитета «Победа» в Самарской области в марте. «Бессмертный полк» – одна из самых народных и любимых акций памяти, проводимая в День Победы, также была в повестке. «За нашим народом – правда, правда – за Россией! За нами – наши великие предки, солдаты и офицеры «Бессмертного полка», которые незримо стоят плечом к плечу с сегодняшними защитниками Родины. А еще все мы – многонациональный российский народ, который нельзя победить, когда мы – вместе, когда мы – едины. Вот в этом – и есть главный смысл народного Дня Победы», – отметил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году принять участие в «Бессмертном полку» можно и на работе, и в общественном или служебном транспорте, и на воде, и в воздухе – выступление Елены Цунаевой было посвящено многообразию форматов, с помощью которых можно почтить память героев своих семей. Один из таких форматов – «Галереи памяти»: на центральных улицах и площадях российских городов будут размещены портреты героев Советского Союза и участников специальной военной операции – уроженцев этого региона.

Новые форматы проведения «Бессмертного полка» пройдут и за рубежом наряду с традиционным шествием. По словам Елены Цунаевой, на сегодняшний день уже есть подтверждение, что торжественные мероприятия состоятся в 78 городах 49 стран мира на всех континентах.

Елена Цунаева также отметила, что сегодня важно не только помнить героев прошлого, но и чтить героев настоящего, которые защищают рубежи нашей родины в зоне СВО. И не случайно одним из форматов в этом году станет «Бессмертный полк на передовой»: участники специальной военной операции вспомнят своих родных, воевавших с нацизмом в годы Великой Отечественной войны, запишут видеопоздравления своим родителям, детям, братьям и сестрам, которые их ждут и верят в победу.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов подчеркнул, что практически во всех семьях в нашей стране хранят историю о своих ветеранах. По его мнению, родителям необходимо начинать вовлекать детей в тему сохранения семейной истории с самого раннего возраста, что не отменяет важности воспитательного процесса в общеобразовательных учреждениях – школах и детских садах.

Министр напомнил, что теперь перед началом каждой учебной недели в школе звучит гимн нашей страны и поднимается флаг Российской Федерации, а в этом году к праздничным мероприятиям всем предлагается подготовить копию Знамени Победы.

В образовательных учреждениях с 1 мая по 12 мая пройдет акция «Стена памяти». В эти дни важно дать слово самим детям, чтобы они могли рассказать сверстникам о подвигах своих героев. В школах такие «Стены памяти» останутся до конца учебного года.

Руководитель Исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина, отметила, что среди предложенных форматов значительную часть составляют те, что были востребованы в прошлом году, и предложила проводить подобные акции не только в День Победы:

«В этом году «Бессмертный полк» пройдет с 1 по 12 мая и это даст возможность каждому принять участие в любом удобном формате. Один из самых полюбившихся – «Портрет героя на одежде». Это можно сделать каждому: появилась хорошая традиция делать футболки и в них выходить целыми семьями на прогулки, многие бережно их хранят с прошлого года. Кроме того, чтобы красиво оформить фотографию, можно зайти на сайт polkrf.ru и воспользоваться конструктором — подобрать фон, вписать данные героев, отметить, что ветеран был тружеником тыла или партизаном. В социальных сетях и мессенджерах важно делиться историями, которые рассказывали ветераны. Может быть, у вас есть фотографии или другие семейные реликвии, связанные с вашими героями. На сайте «Бессмертного полка» России размещено множество таких рассказов, они обычно хранятся в семьях. Когда их читаешь, возникает чувство гордости за наш народ, за нашу Победу. Если вы знаете истории, которые рассказывали ваши дедушки или бабушки – делитесь ими, они действительно уникальны. Покажите, что вы любите и гордитесь своим героем»!

Отдельно Наталья Шадрина остановилась на цифровых форматах. Она призвала всех пользователей социальных сетей в День Победы заменить свои аватары на портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла или участников специальной военной операции, и написать посты о своих героях с хэштегом #нашБессмертныйполк.

Кроме того, было рассказано о том, как любой пользователь может сделать штендер с фотографией ветерана на сайте «Бессмертного полка» России. Также Наталья Шадрина сообщила, что в День Победы по всей стране пройдут трансляции портретов ветеранов. Основная трансляция будет вестись на сайте «Бессмертного полка» России polkrf.ru, а также на странице Движения в социальных сетях. Ролики с портретами участников Великой Отечественной войны также можно будет увидеть на медиафасадах и светодиодных экранах городов, на местных телеканалах и в сети Интернет.

«Бессмертный полк» на личном транспорте, авто- и мотопробеги «Бессмертного полка» — еще один из полюбившихся форматов. Для этого необходимо распечатать и разместить портрет на заднем боковом стекле с левой стороны своего автомобиля. Главное условие – фото не должно мешать обзору водителя.

О дополнительных возможностях рассказала Исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова. Например, в этом году с помощью чат-бота можно оформить фотографии героя своей семьи:

«1 мая «Волонтеры Победы» в специальном чат-боте в Телеграме запустят возможность создать памятную аватарку для социальных сетей. Демонстрация такого единения в информационном пространстве еще раз подчеркнет нашу историческую память, гордость за своих героев. Хочется отметить, что у этой функции также будет возможность применить специально разработанные рамки или разместить фотографию в качестве поздравительной открытки. Как можно воспользоваться этими опциями, мы расскажем в профилях нашего Движения и на сайте «Бессмертного полка России».

Отдельно Анастасия Рябова остановилась на акции «Стена памяти». Волонтеры выступают с инициативой провести ее на предприятиях и в организациях по всей стране, чтобы каждый россиянин мог закрепить портрет своего ветерана на «Стене памяти», созданной коллективом в рабочем пространстве своего учреждения в период с 1 по 12 мая. При этом участниками всероссийской акции «Стена памяти» могут стать как родственники сотрудников предприятия, так и те, кто трудился на нем в годы войны, и их коллеги.

О всех способах размещения материалов акции «Бессмертный полк» в социальных сетях, организациях, на предприятиях, в общественных местах и на транспорте, а также о рекомендациях для регионов можно узнать из презентации по ссылке .

Полная информация о том, как в этом году можно почтить память своих героев, доступна на официальном сайте Бессмертного полка России https://polkrf.ru.