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Аттракционы в самарских парках запустят 20 апреля

17 апреля 2024 11:50
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Аттракционы в самарских парках запустят 20 апреля

В период апрельского месячника по благоустройству на городских территориях, включая парки и другие общественные пространства, сезонные работы усилены. Зоны рекреационного назначения избавляют от остатков зимних накоплений и подготавливают к лету. Так, в парках Самары с поставленными задачами необходимо справиться до 20 апреля – традиционно эта дата считается официальным стартом нового паркового сезона. Заработают развлекательные площадки, будут функционировать аттракционная техника и все объекты потребрынка, находящиеся в парках, чтобы горожане могли комфортно провести свое свободное время. Подготовительные мероприятия находятся в завершающей стадии.

Накануне "организовали водные процедуры для самого масштабного самарского аттракциона, который эксплуатируется у нас круглогодично, – колеса обозрения высотой 55 метров, установленного в парке имени Юрия Гагарина. В санитарный день нужно отмыть снаружи и внутри все 24 кабины. В помощь уборщикам – мойки высокого давления. В ходе генеральной уборки работами охватывают все контактные поверхности: столики, поручни, стекла. Их еще и обрабатывают с применением дезинфицирующих средств, чтобы обезопасить отдыхающих, – рассказал начальник отдела по организации культурно-массовых мероприятий МАУ «Парки Самары» Алексей Пецин. – Клининг предусмотрен и для блоков сплит-систем. Напомню, что зимой в кабинах работала система отопления, а в летнее время традиционно обеспечим кондиционирование – во всех кабинах во избежание духоты кондиционеры будут включаться при первой необходимости, как только температура наружного воздуха ощутимо возрастет".

Входная группа (перрон, турникеты) также не остается без внимания.

Специалисты заверяют, что никаких поломок колеса обозрения за прошедший год не было. Ежедневно проводится осмотр аттракциона на предмет технических повреждений и неисправности: проверяют двигатели и другое оснащение. В штатном режиме ведется профилактическое обслуживание, при котором своевременно меняют те или иные элементы, в том числе электрического оборудования.

«Безопасность всегда в приоритете. Все аттракционы проходят ежегодную аккредитацию. Это необходимо, чтобы подтвердить их полную работоспособность, соответствие требованиям безопасности и готовность к эксплуатации в новом сезоне», – уточнил Алексей Пецин.

Обращаем внимание горожан на то, что с 20 апреля график функционирования колеса обозрения изменится – аттракцион будет работать дольше: прокатиться и осмотреть окрестности с высоты птичьего полета можно будет ежедневно, с 10:00 до 22:00 (за исключением двух непродолжительных технологических перерывов). Касса же будет закрываться чуть раньше 22:00, поскольку по регламенту в это время аттракцион должен завершить работу.

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