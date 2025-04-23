Завершается приём заявок на Фестиваль уличного искусства ПФО «ФормАРТ»

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25 апреля 2025 года завершается заявочная кампания Фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Буквально пара дней осталась у молодых уличных художников Самарской области для подачи заявки на участие в окружном проекте. В год 80-летия Победы ключевой темой конкурса станет патриотизм и защита Отечества.

Наталья Рогова, министр молодёжной политики Самарской области отметила: «ФормАРТ» – это не просто конкурс граффити, а мощный инструмент воспитания гражданственности и любви к России через современное искусство. В этом году мы особенно ждём работ, которые через язык молодых расскажут о ценностях защиты своей Родины – как исторических, так и современных».

Участники могут представить до трёх работ в четырёх основных номинациях: «Образ Победы», «Герои нашего времени», «Героическое прошлое в искусстве» и «Поколение победителей». Оценивать проекты будет экспертное жюри, включающее признанных специалистов в области уличного искусства. Лучший эскиз от Самарской области будет реализован на одном из городских объектов, а его автор получит шанс побороться за победу в окружном финале через народное голосование на сайте formartpfo.ru.

Дмитрий Пирог, самарский художник, член экспертного совета и многократный участник фестиваля подчеркнул: «Фестиваль открывает художникам новые возможности для роста. Когда твой эскиз превращается в масштабный мурал, это шанс быть замеченным — бренды могут предложить сотрудничество с достойным гонораром. Для многих это первый опыт работы с большими фасадами, который становится трамплином для карьеры».

Победители региональных этапов смогут воплотить свои проекты на стенах зданий во всех 14 субъектах ПФО. Особые возможности ждут авторов, выигравших в спецноминации «Стены смыслов» – их работы украсят Киров в рамках празднования 650-летия города.

Фестиваль, учреждённый по инициативе полномочного представителя Президента в ПФО Игоря Комарова, предлагает участникам не только творческую реализацию, но и солидные призы. Лучшие художники получат гранты до 200 тысяч рублей, а также возможность отправиться в путешествие по России от АНО «Больше, чем путешествие». Итоги конкурса будут подведены в августе 2025 года.

Фото: Министерство молодёжной политики Самарской области