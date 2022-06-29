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Арбитраж вынес новое решение по делу о берегоукреплении у Рождествено
Арбитраж вынес новое решение по делу о берегоукреплении у Рождествено
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Арбитраж вынес новое решение по делу о берегоукреплении у Рождествено

29 июня 2022 14:00
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Арбитраж вынес новое решение по делу о берегоукреплении у Рождествено

Арбитражный суд Самарской области повторно рассмотрел иск ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" с требованием к ООО "С.И.Т.И." вернуть 282,2 млн руб., выделенные на берегоукрепление в Рождествено.

Напомним, "С.И.Т.И." проводил работы в 2015–2016 году. Компания заключила договор субподряда с ООО "Стройкапитал", директор которого Денис Зубков впоследствии был осужден за мошенничество. Суд установил, что с его ведома часть берегового банкета (нижний слой) сделали из низкосортного камня, не предусмотренного контрактом. Суд постановил взыскать с Зубова 112 млн руб. в счет компенсации ущерба.

Приговор по уголовному делу стал основанием для обращения в арбитражный суд. В Управлении капстроительства посчитали, что генподрядчик за некачественно выполненные работы обогатился на выделенную из бюджета сумму, пишет Волга Ньюс.

Экспертиза показала, что ООО "С.И.Т.И." исполнило контракт на 92,7%. В компании пояснили, что не закончили работы из-за подтопления, и они не были оплачены. В уже выполненных работах эксперт нашел недостатки и оценил стоимость их устранения в 15,6 млн рублей. Эту сумму арбитраж присудил взыскать с генподрядчика.

Тот не согласился с решением и заявил, что недостатки связаны с незавершенностью строительства. В итоге кассация отправила дело на новое рассмотрение.

Новое решение по делу Арбитражный суд Самарской области вынес 16 июня, опубликовав его полностью 22 июня. На этот раз суд указал, что неверно считать убытком или неосновательным обогащением сумму, которая потребуется на устранение выявленных недостатков. При первом рассмотрении именно ее арбитраж постановил взыскать с "С.И.Т.И." (на тот момент она составляла 15,6 млн руб., сейчас - 20 млн).

Однако суд с привлечением экспертов установил разницу между фактически выполненными и оплаченными работами, которая составила 75 млн рублей. Ее компании и предстоит возместить, вместе с 16,6 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Добавим, что в конце 2020 г. жители Рождествено забили тревогу по поводу разрушения берегоукрепления. По их словам, стена накренилась почти на 20 градусов. Никаких антиаварийных работ на объекте с тех пор не проводилось.

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