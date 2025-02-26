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Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд» выступил в Военном госпитале поселка Рощинский

26 февраля 2025 16:31
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Артисты выступили перед военнослужащими и медперсоналом с концертной программой «Русская рапсодия», составленной из произведений современных композиторов в авторских аранжировках.

Ансамбль народных инструментов «Волга-фолк Бэнд» под руководством Дмитрия Буцыкова в очередной раз выступил в Военном госпитале в п. Рощинский.

Артисты выступили перед военнослужащими и медперсоналом с концертной программой «Русская рапсодия», составленной из произведений современных композиторов в авторских аранжировках.

Особенно тепло слушатели принимали инструментальное прочтение песен Виктора Цоя и после выступления от души благодарили артистов за их мастерство и вдохновенное исполнение программы.

"Наши творческие коллективы часто выступают в госпиталях, в санаториях и воинских частях. Для семей участников СВО и членов их семей мы предоставляем возможность посещать наши театральные и концертные учреждения, увидеть основные экспозиции областных и муниципальных музеев. Нам важно окружить вниманием бойцов СВО и членов их семей, подарить им эмоции", – поделилась министр культуры Ирина Калягина.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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