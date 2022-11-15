Анатолия Карпова выписали из больницы

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Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов выписан из больницы. Об этом ТАСС во вторник сообщил помощник Карпова Альберт Степанян.

"Анатолий Евгеньевич уехал домой. Улыбается, очень счастлив", - сказал Степанян.

О госпитализации Карпова стало известно 31 октября. Telegram-канал "112" утверждал, что он получил травму головы после падения и подключен к аппарату ИВЛ. Жена гроссмейстера Наталья Карпова в интервью газете "Известия" сообщила, что шахматист получил бытовую травму, но находился "в удовлетворительном состоянии".

Карпову 71 год, он является членом фракции "Единая Россия". Становился двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР. Карпов девять раз был удостоен шахматного "Оскара" - награды, присуждавшейся лучшему игроку года. Получил звание гроссмейстера в 1970 году, в 1965 году ему было присвоено звание мастера спорта СССР.

Михаил Джапаридзе/ ТАСС