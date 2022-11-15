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Анатолия Карпова выписали из больницы

15 ноября 2022 21:58
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О госпитализации Карпова стало известно 31 октября.

Двенадцатый чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы Анатолий Карпов выписан из больницы. Об этом ТАСС во вторник сообщил помощник Карпова Альберт Степанян.

"Анатолий Евгеньевич уехал домой. Улыбается, очень счастлив", - сказал Степанян.

О госпитализации Карпова стало известно 31 октября. Telegram-канал "112" утверждал, что он получил травму головы после падения и подключен к аппарату ИВЛ. Жена гроссмейстера Наталья Карпова в интервью газете "Известия" сообщила, что шахматист получил бытовую травму, но находился "в удовлетворительном состоянии".

Карпову 71 год, он является членом фракции "Единая Россия". Становился двукратным чемпионом мира в составе сборной СССР, шестикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад в составе советской команды, трехкратным чемпионом СССР. Карпов девять раз был удостоен шахматного "Оскара" - награды, присуждавшейся лучшему игроку года. Получил звание гроссмейстера в 1970 году, в 1965 году ему было присвоено звание мастера спорта СССР. 

 

Михаил Джапаридзе/ ТАСС

 

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