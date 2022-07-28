Анатолий Вассерман рассказал участникам iВолги о том, какой видит Россию к 2030 году

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На Молодежном форуме ПФО «iВолга» в рамках образовательной программы Open Space на площадке «Профессии будущего» прошел открытый диалог с журналистом, российским государственным и политическим деятелем Анатолием Вассерманом и ректором Поволжского государственного университета сервиса Любовью Выборновой. Эксперты обсудили с участниками то, какой станет Россия к 2030 году и как будет развиваться сфера образования.

На встрече затронули актуальные, важные темы, связанные с профессиями будущего: какие специалисты нужны России, как влияет технологический процесс на профессиональное развитие человека?

Анатолий Вассерман поделился с участниками мыслью о необходимости окупать разработки страны на своём рынке. Важно разрабатывать продукты, востребованные сегодня у нас, и ориентироваться на свою целевую аудиторию, чтобы производство получало прибыль.

Также во время диалога поговорили о различных системах образования и о важности самим «добывать» нужный материал. По мнению Вассермана, России нужны разносторонние и умеющие самостоятельно развиваться и учиться люди.

Затронув технологические изменения, эксперт отметил, что роботы никогда не заменят людей, потому что человек — самое дефицитное средство производства, он может сделать несравненно больше, чем робот.

«Меня привлекают Форумы возможностью лишний раз высказать то, о чем думаю. На выступлениях многие вопросы заставляют задуматься над чем-то новым. Мир меняется и профессии меняются, поэтому я и сказал, что главное не выбор конкретной профессии, а умение переобучаться. Цель моей работы — это внести в закон образования формирование целостной картины мира», — рассказал Анатолий Вассерман.

Любовь Выборнова пояснила, почему эта тема крайне важна для молодых людей, которые только начинают свой карьерный путь, а также поделилась своим мнением насчёт будущей системы образования.

«Профессиям будущего уделяется много внимания, есть даже атлас «Профессии будущего». На самом деле, они возникают на стыке различных современных направлений подготовки. По поводу формата образования думаю, что будут различные формы: бакалавриат, магистратура, специалитет. Если говорить про медицину, юриспруденцию, там, скорее всего, будет выстроен специалитет, поскольку для подготовки таких узких специалистов требуется больше времени. Если брать более гибкие направления, например, экономика, управление, то они требуют достаточно частых изменений программы, поэтому здесь будут более короткие программы и более гибкие», — отметила ректор Поволжского государственного университета сервиса.

Участники iВолги также задали интересующие их вопросы, касающиеся системы образования и новых технологий. Каким будет спрос на российском и мировом рынке и как это можно спрогнозировать.

«Мне было интересно узнать, какое мнение выскажет Анатолий и от чего будет отталкиваться. Считаю, что он прав, по поводу направления развития технологий и того, каким образом будет выстраиваться система образования», — рассказал участник смены «Делай дело» из Самарской области Алексей Шеенков.

Свои мнением поделился и участник смены «Управляй будущим» Артём Витушкин: «Я пришел на лекцию, потому что мне был интересен не только Анатолий Вассерман как личность, но и тема встречи. Я выписал для себя значимые вещи. Еще раз убедился, что разносторонность, стремление познавать и учиться новому очень важны для современного человека».