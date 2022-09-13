Я нашел ошибку
Главные новости:
Это будет отечественный бренд "Добрый".
Аналог Coca-Cola появится в меню "Вкусно - и точка" с 15 сентября под новым брендом
Психолог подчеркнула опасность фраз, унижающих способности детей.
Психолог назвала фразы и слова-установки, травмирующие детскую психику
В связи с капитальным ремонтом, проводимом в помещении отдела ЗАГС Красноглинского района.
В здании стадиона "Солидарность Самара Арена" временно разместили отдел ЗАГС Красноглинского района
В этом году «Билет в будущее» значительно расширил линейку форматов, которые станут доступны школьникам, родителям и педагогам уже в сентябре.
Проект «Билет в будущее» открывает новый учебный год
В этом году участниками литературного события стали авторы от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке.
В СОУНБ откроется Х Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко
Болельщиков ждут "Надувные ворота", "Гладиаторский бой", "Футбольный дартс", настольные игры "Футбол" и "Аэрохоккей".
Развлекательная программа на матче "Крылья Советов" – "Зенит"
Полеты в Объединенные Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно.
«Аэрофлот» запустит рейсы из Москвы в Дубай с 1 октября
В Самаре за сутки заболели 648 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.46
-0.01
EUR 61.31
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ откроется Х Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко
СамГУПС: иностранных студентов-первокурсников пригласили в международный клуб «Меридиан»
В Самаре около тысячи человек стали участниками интерактивной площадки «Детская безопасность на железной дороге»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Аналог Coca-Cola появится в меню "Вкусно - и точка" с 15 сентября под новым брендом

13 сентября 2022 22:57
138
Это будет отечественный бренд "Добрый".

Кола вернется в меню преемника McDonald's - "Вкусно - и точка" - с 15 сентября, но это будет отечественный бренд "Добрый", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"С 15 сентября в предприятиях сети "Вкусно – и точка" постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый" и будут доступны к заказу в прежних объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 литра. В течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях сети в России", - сообщили в пресс-службе.

Компания добавила, что в процессе трансформации бизнеса "Вкусно – и точка" сохранила практически всю цепочку поставщиков, а также систему логистики, работы с партнерами, оценки качества продукции, технологические решения и многое другое. Сеть также развивает цепочки поставщиков других продуктов и привлекает новых партнеров.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Работа образовательных учреждений, благоустройство территорий и адресная поддержка жителей.
13 сентября 2022  15:09
Дмитрий Азаров обсудил с Валерием Фроловым развитие Кинель-Черкасского района
233
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
13 сентября 2022  09:50
Стало известно, когда в самарские дома дадут тепло
473
Около стадиона «Солидарность Самара Арена» продолжается строительство первого в регионе полноразмерного крытого футбольного манежа.
12 сентября 2022  16:48
Дмитрий Азаров оценил ход строительства футбольного манежа в Самаре
532
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
12 сентября 2022  12:47
В Самаре отпраздновали День города: ФОТО
472
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2022  10:15
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня дружбы народов
449
Весь список