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Кола вернется в меню преемника McDonald's - "Вкусно - и точка" - с 15 сентября, но это будет отечественный бренд "Добрый", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"С 15 сентября в предприятиях сети "Вкусно – и точка" постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе. Теперь напитки со всеми любимыми и известными вкусами будут поставляться под брендом "Добрый" и будут доступны к заказу в прежних объемах – 0,25, 0,4 и 0,5 литра. В течение сентября напитки будут доступны во всех предприятиях сети в России", - сообщили в пресс-службе.

Компания добавила, что в процессе трансформации бизнеса "Вкусно – и точка" сохранила практически всю цепочку поставщиков, а также систему логистики, работы с партнерами, оценки качества продукции, технологические решения и многое другое. Сеть также развивает цепочки поставщиков других продуктов и привлекает новых партнеров.

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