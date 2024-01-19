Аналитики узнали, чем работники Самары питались в 2023 году

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Обеды и перекусы являются частью рабочего дня абсолютного большинства самарцев. Исследовательский центр Зарплаты.ру и агрегатор скидок Едадил выяснили, чем питались работники Самары в течение 2023 года. Основой рациона стало мясо, однако некоторые сотрудники отдавали предпочтение не самой здоровой пище, например, лапше быстрого приготовления.

Основой рациона абсолютного большинства в 2023 году (75%) являлось мясо. Помимо этого, в топ наиболее популярных позиций среди респондентов вошли углеводные блюда (макаронные изделия, крупы и пр.), их выбирают 57% самарцев, супы (39%), бутерброды и сэндвичи (37%), а также сладости и выпечка (35%).

Согласно данным онлайн-агрегатора скидок Едадил, самым дорогим мясом для жителей Самары является говядина — в среднем, 590 рублей за 1 кг. Килограмм гречневой крупы в среднем можно приобрести за 86 руб, рис — 104 руб. Макаронные изделия обойдутся самарцам в 73 руб.

Не всегда жители Самары, работающие в офисе, питаются здоровой пищей: в прошедшем году 16% выбирали фастфуд, 14% — лапшу быстрого приготовления, 13% — снеки, а 10% — полуфабрикаты.

Больше половины (62%) самарцев приносят еду с собой из дома, 33% отдают предпочтение блюдам из ресторанов и кафе, а 21% покупают продукты в магазине.

95% работников самарских компаний обедают в течение рабочего дня: каждый третий в 2023 году (38%) предпочитал оставаться на своем рабочем месте, а 34% выбирали столовую или кафетерии. Несмотря на то, что многие офисы самарских компаний оборудованы пространством для разогрева еды и обеда (41%) или местом общественного питания (27%), часть работников предпочитали отправляться в обеденное время домой или в ресторан (по 6%).

Помимо обеда, 75% самарцев перекусывают в течение рабочего дня около 2-3 раз, зачастую в ушедшем году отдавая предпочтение печенью и бутербродам (по 17%), шоколаду и кисломолочным продуктам (по 14%), а также злаковым батончикам (12%). Наименее популярны оказались орехи, чипсы и сухарики (по 3%).

По данным Едадил, на начало 2024 года наиболее выгодным перекусом для жителей Самары стало печенье — скидки на данный товар достигают 70%. В Свердловской области наибольшую скидку (68%) можно найти среди шоколада, а в Московской - йогуртов (51%).

Наступление холодов и новогодних праздников оказало влияние на пищевые предпочтения жителей Самары. Около половины (43%) сотрудников самарских компаний с приходом зимы добавили в свой рацион больше жирной и калорийной пищи, а каждый третий (30%) домашнюю еду, еще столько же начали использовать лимон или имбирь в качестве добавки к чаю. Не изменились пищевые привычки только у 6% самарцев.

Чтобы в декабре ощущение праздника не покидало даже в офисе, 33% участников опроса начали приносить с собой мандарины, 15% — салат оливье, 14% — сельдь под шубой, а по 7% — холодец и бутерброды с икрой. При этом имбирные пряники брали только 1% самарцев.

20% респондентов рассказали, что их работодатели предоставляют для работников бесплатную еду, в основном это обеды в кафе или столовой (55%). Помимо этого, в офисах можно найти чай и кофе, бесплатные сладости (по 10%), а также фрукты (8%).



