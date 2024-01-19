Я нашел ошибку
Главные новости:
«Холодные игры» — это соревнования команд профессиональных образовательных организаций в различных зимних видах спорта. В играх примут участие 10 команд.
«Холодные игры»:  студенты колледжей Самары отметят День студента вместе с Самарским Домом молодёжи
В Самаре ночью -4, -6°С, днем -1, -3°С. На дорогах снежные заносы.
20 января в Самарской области снег, метель, до -5°С
 С участием 103 спортсменов 12-14 лет из разных городов региона.
В Тольятти состоялись областные соревнования по тхэквондо "Тольятти опен"
В снежном плену на дороге в Алексеевском районе оказались заблокированы 23 автомобиля
В снежном плену на дороге в Алексеевском районе оказались заблокированы 23 автомобиля
Бывший глава самарского минстроя переведен из СИЗО под домашний арест
Бывший глава самарского минстроя переведен из СИЗО под домашний арест
В Самаре ищут того, кто займется содержанием контейнерных площадок
В Самаре ищут того, кто займется содержанием контейнерных площадок
В Самаре все же планируют скоростной трамвай
В Самаре все же планируют скоростной трамвай
Самарцы пожаловались Бастрыкину на график автобуса
Самарцы пожаловались Бастрыкину на график автобуса
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.66
0.31
EUR 96.59
0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Новая встреча с Дмитрием Санджиевым пройдет в «Новом пространстве» областной библиотеки
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Аналитики узнали, чем работники Самары питались в 2023 году

19 января 2024 12:37
128
Аналитики узнали, чем работники Самары питались в 2023 году

Обеды и перекусы являются частью рабочего дня абсолютного большинства самарцев. Исследовательский центр Зарплаты.ру и агрегатор скидок Едадил выяснили, чем питались работники Самары в течение 2023 года. Основой рациона стало мясо, однако некоторые сотрудники отдавали предпочтение не самой здоровой пище, например, лапше быстрого приготовления. 

Основой рациона абсолютного большинства в 2023 году (75%) являлось мясо.  Помимо этого, в топ наиболее популярных позиций среди респондентов вошли углеводные блюда (макаронные изделия, крупы и пр.), их выбирают 57% самарцев, супы (39%), бутерброды и сэндвичи (37%), а также сладости и выпечка (35%).

Согласно данным онлайн-агрегатора скидок Едадил, самым дорогим мясом для жителей Самары является говядина — в среднем, 590 рублей за 1 кг. Килограмм гречневой крупы в среднем можно приобрести за 86 руб, рис — 104 руб. Макаронные изделия обойдутся самарцам в 73 руб.

Не всегда жители Самары, работающие в офисе, питаются здоровой пищей: в прошедшем году 16% выбирали фастфуд, 14% — лапшу быстрого приготовления, 13% — снеки, а 10% — полуфабрикаты.

Больше половины (62%) самарцев приносят еду с собой из дома, 33% отдают предпочтение блюдам из ресторанов и кафе, а 21% покупают продукты в магазине. 

95% работников самарских компаний обедают в течение рабочего дня: каждый третий в 2023 году (38%) предпочитал оставаться на своем рабочем месте, а 34% выбирали столовую или кафетерии. Несмотря на то, что многие офисы самарских компаний оборудованы пространством для разогрева еды и обеда (41%) или местом общественного питания (27%), часть работников предпочитали отправляться в обеденное время домой или в  ресторан (по 6%).

Помимо обеда, 75% самарцев перекусывают в течение рабочего дня около 2-3 раз, зачастую в ушедшем году отдавая предпочтение печенью и бутербродам (по 17%), шоколаду и кисломолочным продуктам (по 14%), а также злаковым батончикам (12%). Наименее популярны оказались орехи, чипсы и сухарики (по 3%). 

По данным Едадил, на начало 2024 года наиболее выгодным перекусом для жителей Самары стало печенье — скидки на данный товар достигают 70%. В Свердловской области наибольшую скидку (68%) можно найти среди шоколада, а в Московской - йогуртов (51%). 

Наступление холодов и новогодних праздников оказало влияние на пищевые предпочтения жителей Самары. Около половины (43%) сотрудников самарских компаний с приходом зимы добавили в свой рацион больше жирной и калорийной пищи, а каждый третий (30%) домашнюю еду, еще столько же начали использовать лимон или имбирь в качестве добавки к чаю. Не изменились пищевые привычки только у 6% самарцев.

Чтобы в декабре ощущение праздника не покидало даже в офисе, 33% участников опроса начали приносить с собой мандарины, 15% — салат оливье, 14% — сельдь под шубой, а по 7% — холодец и бутерброды с икрой. При этом имбирные пряники брали только 1% самарцев.

20% респондентов рассказали, что их работодатели предоставляют для работников бесплатную еду, в основном это обеды в кафе или столовой (55%). Помимо этого, в офисах можно найти чай и кофе, бесплатные сладости (по 10%), а также фрукты (8%).


 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самыми раздражающими обращениями к группе сослуживцев самарцы назвали «мальчики/девочки»
19 января 2024, 13:08
Самыми раздражающими обращениями к группе сослуживцев самарцы назвали «мальчики/девочки»
«Коллеги» — самое уместное обращение к группе людей, работающих вместе, по мнению 60% самарцев. Общество
90
Женщины вдвое чаще не поделятся премией со второй половиной
19 января 2024, 10:24
Женщины вдвое чаще не поделятся премией со второй половиной
Горожане старше 45 лет скрывают новость о премии и отказываются делиться финансами реже тех, кто моложе. Общество
180
Каждый второй самарец считает, что карьера — это результат упорной работы
18 января 2024, 10:50
Каждый второй самарец считает, что карьера — это результат упорной работы
Чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым. Общество
344
В центре внимания
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
19 января 2024  13:33
Крещенская ночь в Самарском регионе прошла без происшествий
92
19 января в Самарской области на участке трассы M5
19 января 2024  09:55
19 января в Самарской области на участке трассы M5 "Урал" полностью перекрыли движение
214
 На Выставке
19 января 2024  09:42
 На Выставке "Россия" за лучшую просветительскую деятельность отмечена Самарская область
208
Губернатор поблагодарил всю региональную команду организаторов, которые готовили экспозицию, наполняют содержанием деловую, образовательную и культурно-развлекательную программу.
18 января 2024  20:58
Самарский стенд на выставке «Россия» стал лучшим в просветительской деятельности
459
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
18 января 2024  14:01
Одну из трасс Самарской области пока не открывают из-за погоды
600
Весь список