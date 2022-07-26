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Президента московского Театра Сатиры Александра Ширвиндта выписали из больницы. Народный артист РСФСР был госпитализирован с приступом стенокардии.

По словам художественного руководителя театра Сергея Газарова, сейчас Ширвиндт отдыхает и у него "абсолютно все в порядке".

"Мы отпраздновали его день рождения. Все замечательно, тьфу-тьфу-тьфу. Все слава богу", – сказал худрук в беседе с РИА Новости.

При этом Газаров отметил, что не знает наверняка, где сейчас находится его коллега – дома или на даче, но точно не в больнице.

Ранее в театре сообщили, что Ширвиндт госпитализирован в Боткинскую больницу после приступа стенокардии.

19 июля Александру Ширвиндту исполнилось 88 лет.