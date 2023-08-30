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Александр Живайкин заинтересовался историей с самозахватом территории в Кинельском районе

30 августа 2023 17:45
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Он направил в уполномоченные органы запрос для выяснения информации о фактах незаконного использования земельного участка.

Очередная история с самозахватом территории в Кинельском районе заинтересовала самарских блогеров и широко разошлась по областным пабликам.

Некий сельчанин много лет убеждает местных жителей, что является хозяином прудов около села Пустовалово. В этом ему помогает самолично установленный шлагбаум и табличка с надписью «частная территория». Рассказывают, что он запрещал проезд охотоведам, рыбнадзорам, инспекторам, лесникам и даже полиции.

Что в этой истории правда, а что вымысел, не могут разобраться уже больше 15 лет. Возмущение сельчан и контролирующих органов вызвал тот факт, что помимо самозахвата водных ресурсов, местный житель еще и организовал там коммерческую деятельность, причем ведёт её совершенно открыто.

Этой историей заинтересовался руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

«Направил в уполномоченные органы запрос для выяснения информации о фактах незаконного использования земельного участка и гидротехнического сооружения нагульного пруда в поселке Кутулук Кинельского района», - коротко сообщил своим подписчикам в телеграм-канале заместитель председателя Самарской губернской Думы Александр Живайкин.

 

Фото:  Новости Самарской области

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