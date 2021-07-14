Александр Хинштейн – о стройке рядом с Ботаническим садом: «Все должно быть строго в правовом поле»

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Сегодня, 14 июля, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн вместе с представителями регионального Минстроя, Русской Православной Церкви, прокуратуры области и местной властью встретился с более чем 50 жителями Октябрьского района Самары. Тема обсуждения — строительство детского образовательного центра Самарской епархии на территории, ранее входившей в структуру городского Ботанического сада. Главная претензия жителей заключается в том, что с ними не согласовали возведение нового объекта.

Строительные работы, возмутившие жителей 13 домов ЖК «Ботанический» и «Мичурина», стартовали на территории рядом с Ботаническим садом (на пересечении улиц Мичурина и Врубеля) в конце марта. По дворовым проездам в круглосуточном режиме началось движение строительной техники (КАМАЗов, экскаваторов). В результате в находящемся рядом с будущим центром жилом районе ухудшилось дорожное покрытие дворовых дорог, кроме того, машины разнесли по дворам грунт и грязь. Еще одна претензия жителей — шум машин (несоблюдение режима тишины), а также загрязнение воздуха выхлопными газами.

Весной инициативная группа жителей обратилась к Александру Хинштейну в соцсетях, и депутат пообещал встретиться с людьми с приглашением всех конфликтующих сторон, чтобы детально разобраться в ситуации.

И сегодня по многим вопросам удалось расставить точки над «и».

«Городские чиновники могли бы нам объяснить, что рядом с нашими домами запланировано строительство епархиального центра. Должны были провести публичные слушания и спросить людей, чего они хотят! Мы были бы не против новых детских садов, больниц и школ – здесь их катастрофически не хватает», — высказала свое возмущение одна из жительниц района.

Александр Хинштейн пояснил, что еще с 2018 года данный земельный участок находится в федеральной собственности и передан в пользование Самарской епархии Русской Православной Церкви.

«Земля здесь федеральная, и это не позволяет строить на ней такие объекты как школа, больница или детский сад. Но главное — на строительство епархиального центра не были привлечены бюджетные средства. Строительство ведется исключительно на деньги инвесторов. В таких случаях обсуждения с жителями и публичные слушания не проводятся», — разъяснил людям депутат.

Вместе с тем Александр Хинштейн напомнил, что в любом случае он – на стороне жителей.

«С людьми необходимо разговаривать. Я выехал на место, где обсудил все вопросы с жителями близлежащих домов. Вместе мы обозначили пути решения проблемы», — пояснил депутат.

Вторая важная тема, о которой подробно говорили на встрече — техника подъезжает к строительной площадке прямо через их дворы. Присутствующие на мероприятии представители епархии пояснили, что решается вопрос по организации новых подъездных путей к объекту строительства.

По итогам масштабного обсуждения с жителями было принято решение, что строительство объекта будет приостановлено (законсервировано) до тех пор, пока не завершится судебный процесс (как выяснилось застройщик не получил разрешение на строительство от городских властей и в настоящий момент дело находится в суде). Проект детского епархиального центра направят на доработку, поскольку именно из-за недочетов в документе, городские власти не смогли выдать разрешение на строительство.

«Конечно, такие центры очень нужны — они выполняют очень важную социальную функцию, поскольку как правило, в них учатся дети из неблагополучных семей. Но все должно быть строго в правовом поле: застройщику необходимо получить всю необходимую документацию для проведения работ», — прокомментировал депутат.

В будущем детском центре планируется организовать военно-патриотический клуб, хор и военный ансамбль. Желающие могут изучить рукопашный бой, фотографию, эстрадный вокал и рукоделие, передает hinshtein.ru.

Фото: hinshtein.ru