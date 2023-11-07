Александр Хинштейн: использование VPN в России не запрещено, это выбор каждого

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Использование VPN в России не запрещено, но это выбор каждого, заявил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн, пишет РИА Новости.

"Пользование в России VPN не запрещено и не несет ответственности, поэтому это выбор каждого", - сказал Хинштейн на просветительском марафоне "Знание. Первые" в рамках выставки "Россия" на ВДНХ.

Депутат напомнил, что VPN - это устройство, которое обманывает сети и проводит трафик, минуя границы России, это означает, что пользователь доверяет все данные тому, кого не знает и большинство VPN используют эту информацию.

"Я стараюсь этим не пользоваться, потому, если ты занимаешься этой работой, если ты охраняешь границы, то как-то неправильно пользоваться контрабандным товаром", - отметил Хинштейн.

Фото: hinshtein.ru