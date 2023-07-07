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Актуальная информация по временным ограничениям движения транспорта в Самаре 

7 июля 2023 08:55
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Рекомендуется заранее выбирать оптимальные маршруты движения, предусматривающие объезд перекрестков и участков, где ведутся дорожные работы.

В рамках перекладки тепловых сетей дороги перекрыты на следующих улицах:  

- до 10 июля Московское шоссе на участке от проспекта Масленникова до улицы Луначарского; 
- до 10 июля Волжский проспект от Студенческого переулка до улицы Ульяновской; 
- до 6 июля улица Гаражная на пересечении с Третьим проездом; 
- до 15 июля улица Ново-Урицкая на участке от улицы Речной до улицы Авиационной.
 
Также в ближайшее время планируется введение ограничения движения на следующих улицах:  

- проезд между 3-й просекой и улицей Советской Армии (между домами № 238, 240 по улице Советской Армии, с 7 июля по 10 июля);  
- улица Вольская между проспектом Кирова и улицей Каховской (с 7 июля по 10 июля); 
- по улице Пионерской на участке от улицы Водников до улицы Степана Разина (с 10 июля до 17 июля); 
- пересечение улицы Пионерской и улицы Алексея Толстого (с 10 июля по 17 июля); 
- улица Алексея Толстого на участке от улицы Пионерской до улицы Комсомольской (с 10 июля по 17 июля); 
- пересечение улицы Куйбышева с улицей Ленинградской (с 10 июля по 17 июля). 
 
Кроме того, будет сужен проезд с ограждением полос движения по следующим улицам: 

- одна полоса по улице Ново-Вокзальной – от улицы Стара-Загоры в сторону проспекта Карла Маркса (с 17 июля по 24 июля); 
- две полосы по улице Льва Толстого в районе дома № 135 (с 10 июля по 15 июля); 
- две полосы по направлению «в город» по Московскому шоссе в районе дома № 110 (с 7 июля по 8 июля).

Рекомендуется заранее выбирать оптимальные маршруты движения, предусматривающие объезд перекрестков и участков, где ведутся дорожные работы.

 

Фото:   администрация Самары

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