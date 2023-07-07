Актуальная информация по временным ограничениям движения транспорта в Самаре 

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В рамках перекладки тепловых сетей дороги перекрыты на следующих улицах:

- до 10 июля Московское шоссе на участке от проспекта Масленникова до улицы Луначарского;

- до 10 июля Волжский проспект от Студенческого переулка до улицы Ульяновской;

- до 6 июля улица Гаражная на пересечении с Третьим проездом;

- до 15 июля улица Ново-Урицкая на участке от улицы Речной до улицы Авиационной.



Также в ближайшее время планируется введение ограничения движения на следующих улицах:

- проезд между 3-й просекой и улицей Советской Армии (между домами № 238, 240 по улице Советской Армии, с 7 июля по 10 июля);

- улица Вольская между проспектом Кирова и улицей Каховской (с 7 июля по 10 июля);

- по улице Пионерской на участке от улицы Водников до улицы Степана Разина (с 10 июля до 17 июля);

- пересечение улицы Пионерской и улицы Алексея Толстого (с 10 июля по 17 июля);

- улица Алексея Толстого на участке от улицы Пионерской до улицы Комсомольской (с 10 июля по 17 июля);

- пересечение улицы Куйбышева с улицей Ленинградской (с 10 июля по 17 июля).



Кроме того, будет сужен проезд с ограждением полос движения по следующим улицам:

- одна полоса по улице Ново-Вокзальной – от улицы Стара-Загоры в сторону проспекта Карла Маркса (с 17 июля по 24 июля);

- две полосы по улице Льва Толстого в районе дома № 135 (с 10 июля по 15 июля);

- две полосы по направлению «в город» по Московскому шоссе в районе дома № 110 (с 7 июля по 8 июля).

Рекомендуется заранее выбирать оптимальные маршруты движения, предусматривающие объезд перекрестков и участков, где ведутся дорожные работы.

Фото: администрация Самары