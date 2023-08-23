Акция «Безопасный переезд!» прошла на железнодорожном переезде в черте города Самара

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С целью профилактики ДТП на железнодорожном переезде 1101 км в черте города Самара (в районе Запанской) состоялась профилактическая акция «Безопасный переезд!».

В мероприятии приняли участие представители Куйбышевской железной дороги, сотрудники ГИБДД, а также волонтеры и представители региональных средств массовой информации.

Акция прошла на одном из самых оживленных переездов, оборудованном постом безопасности с дежурным и оснащенном современной звуковой сигнализацией. Участники раздали водителям тематические памятки, а также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении переездов.

Отметим, что с начала 2023 года на железнодорожных переездах, расположенных в границах Куйбышевской магистрали, произошло пять дорожно-транспортных происшествий, (за аналогичный период прошлого года – 5) четыре человека пострадало. Причина всех происшествий – нарушение ПДД.

Наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий в зоне движения поездов зафиксировано в Башкирии – 3, по одному ДТП произошло в Самарской области и в Татарстане (перегон Аккуль-Ялан).

Куйбышевская железная дорога призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не подвергать опасности себя, своих пассажиров, а также локомотивные бригады и людей, находящихся в поездах.