Активисты ТОС «Кряж» Куйбышевского района проводят акцию «Ждем домой!»

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2 февраля Елена Лапушкина посетила территориальное общественное самоуправление «Кряж» в Куйбышевском внутригородском районе, активисты которого совместно с депутатами, членами Молодой Гвардии Единой России с октября 2022 года проводят акцию «Ждем домой!», направленную на поддержу участников специальной-военной операции.

Департаментом управления имуществом Самары было выделено помещение для организации пошивочного цеха. Здесь уже выполнены работы по электрике, требуется косметический ремонт. Глава города узнала, как организована работа волонтеров, и какая помощь им необходима.

Активисты движения «Ждем домой!» шьют масхалаты, балаклавы собственной разработки, нательное белье и тактические носилки для военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции. В каждое изделие вкладывается молитва (православная или мусульманская), иконка, детский рисунок или письмо.

«Изначально мы сюда принесли свои швейные машинки из дома. У нас даже есть часть машинок, которые мы даем людям, которые хотят дома шить. Мы не профессионалы, шьем от души, что умеем. Все свои выкройки модернизировали. Предприниматели нам помогли приобрести еще 3 швейные машинки, но заказов много и нам уже и этого мало. Желающих шить много», - рассказала председатель ТОС Надежда Студинская.

За период с 1 октября 2022 года по 1 февраля 2023 группой волонтеров пошито и отправлено 870 маскхалатов, 650 балаклав, более 2 тысяч комплектов нательного белья, более 50 тактических носилок. Кроме того, волонтеры производят мешки, кисеты, полотенца, носовые платки, толстовки, шерстяные носки.

Основной пункт сбора находится на улице Лысвенской – сюда жители Куйбышевского района приносят вещи, медикаменты, средства первой необходимости, продукты питания.

Фото: администрация Самары