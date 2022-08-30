Актеры театра драмы выступили перед участниками специальной операции на Украине в Самарском госпитале

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В Самарском военном госпитале актеры театра драмы «Камерная сцена» показали спектакль для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) принимавших участие в специальной операции на Украине. Мероприятие организовала агитбригада гарнизонного Дома офицеров.

В ходе представления в клубе медицинского учреждения артисты показали театральную постановку по сценической версии произведения С. Рубиной «Танцплощадка 1945». Спектакль-концерт прошел в 1-м действии и был призван поддержать солдат и офицеров, проходящих реабилитацию в стенах учреждения.

Завершились мероприятия автограф сессией с актерами. Ранее агитбригада Дома офицеров Самарского гарнизона проехала свыше 2,5 тысяч километров и организовала концерт ансамбля «Волжские казаки» в пункте тылового обеспечения для военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.