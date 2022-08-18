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"Аэрофлот" перевез спасенную в Приморье амурскую тигрицу на лечение в Москву

18 августа 2022 17:43
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Компания отмечает, что у молодой тигрицы до сих пор нет клички. Поэтому "Аэрофлот" объявляет конкурс, чтобы выбрать ей имя.

"Аэрофлот" перевёз спасенную в Приморье амурскую тигрицу из Владивостока на лечение в Москву, девятичасовой перелёт в грузовом отсеке лайнера Boeing-777-300ER животное перенесло нормально, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Раненную хищницу в возрасте 4-5 месяцев в декабре 2021 года обнаружил местный рыбак в Анучинском районе Приморского края. Инспекторы охотнадзора, вызванные на место происшествия, перевезли животное в центр реабилитации. Сейчас жизни тигрицы ничего не угрожает, но она больше не сможет жить в условиях дикой природы, так как нуждается в специальном рационе и постоянном ветеринарном контроле. Животное решили переместить в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, а после она станет участником Международной программы по сохранению амурского тигра в неволе.

"Аэрофлот" перевёз амурскую тигрицу с Дальнего Востока на лечение в Москву. Транспортировка состоялась 9 августа на регулярном рейсе SU1757 Владивосток — Москва", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" отмечает, что с просьбой о перевозке дикой кошки в авиакомпанию обратился центр "Амурский тигр". Перевозчик принял решение оказать услугу по транспортировке безвозмездно. Для перевозки животного специалисты Московского зоопарка изготовили перфорированный короб размером 2,25х1,05х1,42 метра. Его заранее доставили регулярным рейсом авиакомпании во Владивосток. Вместе с тигрицей контейнер весил 450 кг.

"Аэрофлот" обеспечил максимальный комфорт для необычного пассажира на всех этапах путешествия. Согласно рекомендациям специалистов, в полёте у тигрицы был постоянный доступ к питьевой воде. Девятичасовой перелёт в грузовом отсеке лайнера Boeing-777-300ER животное перенесло нормально и сейчас благополучно осваивается на новом месте", - отмечается в релизе.

Компания отмечает, что у молодой тигрицы до сих пор нет клички. Поэтому "Аэрофлот" объявляет конкурс, чтобы выбрать ей имя. В группе компании в социальной сети "ВКонтакте" каждый желающий сможет написать свой вариант в комментариях к публикации о старте сбора предложений. Приём предложений продлится до 24 августа включительно. 25 августа экспертная группа, состоящая из сотрудников "Аэрофлота", Центра "Амурский тигр" и Московского зоопарка, сформирует шорт-лист из предварительно отобранных вариантов, который будет размещён в соцсетях авиакомпании для открытого голосования. Итоги голосования будут подведены 26 августа.

 

Фото:   ru.freepik.com

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