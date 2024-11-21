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9% самарцев раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря

21 ноября 2024 12:55
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9% самарцев раздражают коллеги, уходящие в отпуск в конце декабря

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

12% самарцев планируют продлить новогодние каникулы: 6% собираются взять отпуск в конце декабря, а ещё 6% — в первые рабочие дни нового года. Чем старше опрошенные, тем реже они выбирают отпуск в конце года: среди работающих до 35 лет таких 17%, а среди граждан старше 45 лет — всего 4%. Респонденты с доходом от 100 тысяч чаще тех, кто получает меньше, присоединяют отпуск или отгулы к январским праздникам.

Большинство сотрудников (55%) относятся спокойно к решению коллег отдохнуть в конце декабря, а 21% — даже положительно. А вот 9% выразили своё недовольство по поводу идеи сослуживцев отправиться в отпуск в конце года.

Не одобряют декабрьские отпуска коллег чаще всего инженеры и рабочие производств, продавцы, транспортники, врачи и складские работники: «Обычно в конце года интенсивные нагрузки, поэтому важно, чтобы работал каждый».

Время проведения: 12—20 ноября 2024 года

Теги: Опрос

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