В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 апреля, православные христиане всего мира встретили праздник Пасхи. В Самаре торжественные богослужения, проходившие во всех храмах, посетили более 14 тысяч человек.
Вопросы эффективности работы Правительства Самарской области в условиях складывающейся экономики обсудили на оперативном совещании в понедельник, 13 апреля.
13 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание облправительстве, на котором представили результаты работы органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления с обращениями в социальных сетях.
Развитие корпоративного донорства является приоритетным направлением работы Самарской областной клинической станции переливания крови.
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Экономист Валерий Тумин: планирование покупок и отказ от импульсивного потребления могут снизить расходы на продукты до 30% без изменения рациона.
Предприниматель и руководитель фармацевтического производства подал документы для участия в процедуре предварительного голосования партии «Единая Россия».
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Михаил Белоусов лично подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Региональный оргкомитет
Планирование покупок и отказ от импульсивного потребления могут снизить расходы на продукты до 30% без изменения рациона. Об этом 13 апреля «Известиям» сообщил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

«Когда еда занимает 39% бюджета, это становится ключевой точкой для оптимизации расходов. Значительная часть трат связана не столько с ростом цен, сколько с особенностями потребительского поведения. Многие покупатели приходят в магазин без четкого плана, что способствует увеличению числа импульсивных покупок», — отметил эксперт.

Такие траты усиливаются под влиянием психологических факторов, включая усталость, голод и маркетинговые приемы в торговых залах. В результате решения о покупке принимаются непосредственно у полки и часто оказываются нерациональными.

Отдельной проблемой остается высокий уровень пищевых отходов. По данным исследований, домохозяйства формируют большую часть таких отходов, что приводит к прямым финансовым потерям — приобретенные продукты не используются и выбрасываются.

Одним из наиболее эффективных способов оптимизации расходов является планирование меню на неделю. Такой подход позволяет покупать только необходимые продукты и снижает риск их порчи.

Эксперт отметил, что наиболее результативными инструментами остаются составление списка покупок, использование уже имеющихся продуктов и разумный подход к акциям и оптовым закупкам. По его словам, приобретение товаров впрок оправдано только при условии их дальнейшего использования.

Он добавил, что при отсутствии планирования даже выгодные предложения могут привести к дополнительным расходам, поскольку часть продуктов в итоге не используется.

 

