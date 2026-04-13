Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.87
EUR 90.01
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 14 тысяч человек посетили пасхальные богослужения в храмах Самары

141
В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 апреля, православные христиане всего мира встретили праздник Пасхи. В Самаре торжественные богослужения, проходившие во всех храмах, посетили более 14 тысяч человек. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавил Пасхальные богослужения в Софийском Соборе областной столицы. Литургии предшествовали полунощница, крестный ход и Пасхальная заутреня.

«Пасха – это не просто один из праздников. Это поистине всепобеждающая радость и подлинное торжество победы Христа над смертью! Важнее этой благой вести нет ничего для христианина, ибо она открывает нам тайну Божественной любви. Страстная седмица, предшествующая Пасхе, свидетельствует о том, что пришлось претерпеть Господу нашему Иисусу Христу для спасения человеческого рода. Его Крестные страдания сделали эту жертву искупительной для всех нас. Принимая смерть, Христос остается Любовью, всеобъемлюще согревающей и утешающей», – обратился к верующим с Пасхальным посланием митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.

В числе прихожан Пасху в Софийском соборе встретил глава города Самары Иван Носков. Он передал митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Феодосию пасхальную корзинку с яйцами, которые раскрашивал в Чистый четверг вместе с детьми из Центра допобразования «Младость».

«От всего сердца и с глубокой радостью поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Это день, который много веков символизирует победу света над тьмой, добра над злом. Душа наполняется особой радостью, надеждой и верой в лучшее. Желаю, чтобы свет этого дня озарял ваш жизненный путь в течение всего года, дарил силы для новых свершений, вдохновлял на добрые дела и помогал преодолевать любые трудности. Пусть в каждую семью придет пасхальное чудо, тепло, взаимопонимание, гармония и благополучие!» – поделился глава города Самары Иван Носков.

После Пасхи начинается светлая седмица — особое время в церковном календаре, которое посвящено радости, прощению и духовному очищению. С 12 по 18 апреля богослужения будут совершаться пасхальным чином и при открытых царских вратах. Во многих храмах можно будет по расписанию подняться на колокольню и позвонить в колокола.

Для удобства жителей и гостей Самары в ночь с 11 на 12 апреля от пяти храмов были организованы специальные автобусы, которые доставили их домой после богослужений.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
144
129
184
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
157
210
В понедельник, 13 апреля, на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили результаты реализации программы «Мастер спорта» в регионе в 2025 году.
13 апреля 2026  18:56
Вячеслав Федорищев подвел итоги программы «Мастер спорта» и поставил задачи по ее обновлению
217
Температурные испытания тепловых сетей в Железнодорожном районе, части Ленинского и Октябрьского районов проведут в Самаре
13 апреля 2026  12:11
498
В Самаре вводят особый противопожарный режим с 15 апреля по 31 октября
13 апреля 2026  11:24
351
Весь список