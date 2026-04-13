Более 14 тысяч человек посетили пасхальные богослужения в храмах Самары

В ночь с субботы на воскресенье, с 11 на 12 апреля, православные христиане всего мира встретили праздник Пасхи. В Самаре торжественные богослужения, проходившие во всех храмах, посетили более 14 тысяч человек. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий возглавил Пасхальные богослужения в Софийском Соборе областной столицы. Литургии предшествовали полунощница, крестный ход и Пасхальная заутреня.



«Пасха – это не просто один из праздников. Это поистине всепобеждающая радость и подлинное торжество победы Христа над смертью! Важнее этой благой вести нет ничего для христианина, ибо она открывает нам тайну Божественной любви. Страстная седмица, предшествующая Пасхе, свидетельствует о том, что пришлось претерпеть Господу нашему Иисусу Христу для спасения человеческого рода. Его Крестные страдания сделали эту жертву искупительной для всех нас. Принимая смерть, Христос остается Любовью, всеобъемлюще согревающей и утешающей», – обратился к верующим с Пасхальным посланием митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий.



В числе прихожан Пасху в Софийском соборе встретил глава города Самары Иван Носков. Он передал митрополиту Самарскому и Новокуйбышевскому Феодосию пасхальную корзинку с яйцами, которые раскрашивал в Чистый четверг вместе с детьми из Центра допобразования «Младость».



«От всего сердца и с глубокой радостью поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! Это день, который много веков символизирует победу света над тьмой, добра над злом. Душа наполняется особой радостью, надеждой и верой в лучшее. Желаю, чтобы свет этого дня озарял ваш жизненный путь в течение всего года, дарил силы для новых свершений, вдохновлял на добрые дела и помогал преодолевать любые трудности. Пусть в каждую семью придет пасхальное чудо, тепло, взаимопонимание, гармония и благополучие!» – поделился глава города Самары Иван Носков.



После Пасхи начинается светлая седмица — особое время в церковном календаре, которое посвящено радости, прощению и духовному очищению. С 12 по 18 апреля богослужения будут совершаться пасхальным чином и при открытых царских вратах. Во многих храмах можно будет по расписанию подняться на колокольню и позвонить в колокола.



Для удобства жителей и гостей Самары в ночь с 11 на 12 апреля от пяти храмов были организованы специальные автобусы, которые доставили их домой после богослужений.

