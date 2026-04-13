Я нашел ошибку
Главные новости:
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.97
-0.87
EUR 90.01
-0.87
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В ГУ МВД России по Самарской области прошел традиционный субботник
В образовательных учреждениях региона в Неделю космоса провели гагаринские уроки
Фестиваль «Веснушка – 2026» подводит итоги конкурсных концертных мероприятий
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев оценил работу муниципалитетов с обращениями жителей в социальных сетях

148
Сегодня, 13 апреля, Губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, на котором представили результаты работы органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления с обращениями в социальных сетях.

Напомним, на прошлом оперативном совещании глава региона поручил проанализировать работу органов власти в системах обратной связи с гражданами «Инцидент Менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе». Среднее время отработки сообщений в системе «Инцидент Менеджмент» в 1 квартале 2026 года составляло около 3 часов 27 минут – почти на 2 часа меньше, чем за аналогичный период 2024-го года и на 1 час меньше, чем в прошлом году.

«Для жителей, когда они обращаются с проблемами, нет понятия нормативного срока ответа. Есть проблемы, которые они видят, что власть должна помогать решать», - отметил глава региона, обращаясь к участникам совещания.

Отчет представила заместитель руководителя Администрации Губернатора Самарской области Дина Черемушкина: «Инцидент Менеджмент» на данный момент аккумулирует самое большое количество обращений. В 1 квартале их количество составило порядка 43 тысяч».

Дина Черемушкина сообщила, что в настоящее время отмечается снижение общего числа инцидентов на четверть, а также уменьшение числа обращений в два раза по темам «Дороги», «Обращение с отходами», «Общественный транспорт».

Внутри системы проводятся специальные опросы граждан для оценки их удовлетворенности ответами органов власти. Жителям, которые пишут свой вопрос в личных сообщениях в госпабликах, предлагается оценить качество полученных ответов по 5-ти бальной шкале.

Среди органов власти, ответы которых пользователи оценили на «4» и «5» отметим региональный минздрав, минсоцдемографии, областной Фонд «Защитники Отечества», Администрацию г.о. Самара.

Есть и неудовлетворительные оценки в части качества и скорости предоставленных ответов.

«Я вас прошу по муниципальным образованиям и по ведомствам в течение месяца провести работу по тем, у кого самые отрицательные оценки. Повышайте количество и качество образовательных семинаров, показывайте лучший опыт. Я знаю, что эта работа строилась, но коллеги пока что не вытягивают на нужный уровень. По прошествии месяца будем смотреть на динамику, потому что это является очень важным показателем оценки качества работы муниципалитета. И мы уделяем этому очень серьезное внимание», - сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к заместителю Губернатора Самарской области – руководителю Администрации Губернатора Самарской области Антону Емельяненко.

Кроме того, в ходе совещания рассмотрели примеры, как организована работа по отработке обращений из социальных сетей в ГЖИ и в г.о. Тольятти.

Так государственной жилищной инспекцией Самарской области за 1 квартал было отработано 2552 обращения в системе «Инцидент Менеджмент». По ним было организовано более 500 выездов инспекторского состава. По итогам рассмотрения обращений из соцсетей выдано 414 предостережений УК, проведено 76 проверок.

Для контроля отработки обращений граждан из социальных сетей в г.о. Тольятти создан чат с участием главы города, глав внутригородских районов и департаментов для отработки инцидентов и рисков; ежедневно готовится аналитика для принятия соответствующих управленческих решений, в том числе превентивно.

Отдельно остановились на анализе работы органов власти Самарской области на платформе обратной связи Госуслуги «Решаем вместе». Ежегодное рейтингование по ключевым показателям эффективности осуществляет Минцифры РФ. Объемы обращений, поступающих в ПОС, постоянно растут.

По итогам 3-х месяцев этого года средний срок ответов в ПОС по региону составляет 7,2 дня, при плановом показателе Минцифры РФ в 7,5 дней.

С целью доведения показателей работы исполнителей Центр управления регионом Самарской области на системной основе проводит обучающие семинары. Также их организация возможна по запросу органа власти и в индивидуальном порядке.

«Для повышения исполнительской дисциплины показатели работы в системах «Инцидент Менеджмент» и «Госуслуги. Решаем вместе» включены в Методику установления ежемесячного денежного поощрения руководителей региональных органов власти. В марте она была применена», – добавила Дина Черемушкина.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
Весь список