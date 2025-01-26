87% самарцев поддерживают возврат к системе бесплатного профессионального обучения старшеклассников

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Большинство горожан хотели бы вернуть систему бесплатного начального профессионального образования. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил вернуться к системе начального профессионального образования, чтобы старшеклассники могли бесплатно обучиться профессии. 87% самарцев поддерживают инициативу, причем женщины — активнее мужчин (90% против 84% соответственно). 9 из 10 участников опроса в возрасте от 45 лет считают предложение Вячеслава Володина правильным (многие из них сами проходили подобное обучение в школе): «Дефицит рабочих профессий давно кричит о данном шаге»; «Надо вернуть советскую систему».



Поддерживают идею и родители учеников 8—11 классов: 92% из них хотели бы, дети могли получить начальные профессиональные навыки, еще учась в школе.



Противников инициативы немного (7%), еще 6% затруднились дать оценку, и вот их основные доводы: «Зависит от того, будет ли это на добровольной основе»; «Было бы правильным такое решение, если бы так же свободно и доступно дети могли доучиваться в школах. Школы избавляются от детей и не хотят многих брать в 10 классы»; «Нужна еще группа промышленников, которая будет гарантировать стабильность рабочих мест»; «А полностью бесплатными ПТУ они не хотят сделать?!»



Время проведения: 21—22 января 2025 года