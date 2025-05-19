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87% компаний в Самаре принимают на работу родственников сотрудников

19 мая 2025 09:44
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87% компаний в Самаре принимают на работу родственников сотрудников

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из города.

В Самаре 87% работодателей принимают на работу родственников сотрудников. Только в 7% компаний таких кандидатов не рассматривают.

Чем крупнее компания, тем охотнее она нанимает родственников сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 74%, с численностью от 100 до 1000 сотрудников — 90%.

Чаще всего родственников сотрудников берут в штат на производственных предприятиях (92%) и в строительных компаниях (83%). Несколько реже эта практика встречается в сфере продаж, но и здесь ее использует большинство работодателей (78%).
 

Время проведения: 30 апреля — 13 мая 2025 года

Теги: Опрос

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