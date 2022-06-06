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86% самарцев считают себя хорошими работниками

6 июня 2022 12:32
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86% самарцев считают себя хорошими работниками

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей Самарской области и выяснила, насколько высока их самооценка как работников.

86% респондентов из Самарской области сообщили, что считают себя хорошими и эффективными работниками. Впрочем, только 3% соискателей региона однозначно признали, что могли бы работать и лучше, остальные 11% затруднились ответить на вопрос. В среднем по России высокую оценку себе как работникам дают 90%, еще 2% так о себе не думают.

Интересно, что хорошими работниками чаще всех называют себя жители Краснодарского края (96%). Те, кто уверен, что мог бы работать заметно лучше, чаще встречаются в Алтайском крае (6%).

В своей эффективности на работе больше прочих уверены медики и менеджеры по персоналу (по 97%), а также бухгалтеры и представители сферы гостеприимства. При этом заметно более скептичны в этом отношении работники науки и образования - только 82% признают себя хорошими сотрудниками. Однозначно не считают себя хорошими сотрудниками 6% руководителей.

Есть разница и в зависимости от пола респондентов: так, в своей эффективности на работе не сомневаются 93% женщин и только 88% мужчин, при этом 3% мужчин уверены, что могли бы работать лучше, а среди женщин так о себе думают лишь 1% опрошенных.

 

Теги: Опрос

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