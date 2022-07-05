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85,5% опрошенных россиян не устраивает собственный вес

5 июля 2022 13:49
89
85,5% опрошенных россиян не устраивает собственный вес

Согласно результатам исследования, проведенного медицинской компаний «Инвитро», 85,5% опрошенного населения России не устраивает собственный вес: хотели бы значительно похудеть – 57%, незначительно – 27,8%, дефицит массы тела отметили – 0,7% и только 3,3% – полностью довольны своей формой. 

Почти половина опрошенных (49,1%) считают лишний вес как личной, так и социальной проблемой. 

Большинство пытается достичь изменений самостоятельно – 52,6%. За помощью к врачу-диетологу, эндокринологу, гастроэнтерологу или врачу другой специальности обратились 15,3% респондентов. 

Среди тех, кто хотел бы изменить массу тела 43,4% стараются соблюдать диету и правильно питаться и 65,1% используют мобильные приложения, применяемые для контроля и снижения массы тела. 

28,6% респондентов признались, что за последние три года так и не достигли желаемого результата, а основной проблемой обозначили нехватку мотивации и самоорганизации. 

Онлайн-опрос был проведен среди посетителей сайта «Инвитро» за май-июнь 2022 года. В исследовании приняли участие более 4600 человек со всей России, из них 38% – в возрасте от 26 до 35 лет.

Результаты исследования комментирует врач-эндокринолог «Инвитро-Приволжье», член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов:

«По данным опроса мы видим: проблема избытка веса стоит довольно остро. В большинстве случаев в моей клинической практике пациенты с избыточным весом и ожирением сознают наличие проблемы, однако не знают каким образом начать снижать вес. При попытке снизить вес самостоятельно, без помощи врача человек сталкивается с целым рядом вопросов, которые необходимо тщательным образом изучить – намного проще обратиться за готовыми ответами к компетентному специалисту.

Как правило, снизить вес эффективно и надолго самостоятельными усилиями удается единицам. К тому же в части случаев ожирение носит вторичный характер, является следствием другого заболевания, в таких случаях самостоятельные действия человека без помощи врача будут неэффективны. Поэтому в любом случае рекомендуется обратиться в врачу-эндокринологу, если вы серьезно задумались о проблеме повышенного веса. При избытке веса в рамках лабораторной диагностики рекомендуется оценить общий анализ крови, уровень глюкозы, холестерина крови и его фракций, показатели функции печени, уровень гормонов щитовидной железы и при наличии показаний – других гормонов».

Что значит «следить за весом»? Как часто нужно взвешиваться и какие показатели нужно учитывать, помимо килограммов?

На этапе снижения веса я рекомендую контролировать вес через день, лучше всего утром в одно и то же время до еды. Обычно если измерять вес каждый день – сложно заметить разницу между измерениями, она может составлять несколько грамм или быть совсем незначительной. Необходимо помнить о цели: похудение должно быть постепенным, потеря веса должна составить 5-10 % от исходной массы тела. Например, при исходном весе 80 кг – целевой массой тела через 3 месяца будет 72-76 кг. После достижения результата начинается этап поддержания веса – на протяжение этого времени рекомендуется контролировать вес реже – 1 раз в неделю. Вместе с контролем веса измеряйте окружность талии: идеальные значения у женщин – менее 80 см, у мужчин – менее 94 см. Если имеются проблемы с давлением: контролируйте артериальное давление и пульс с помощью тонометра 2 раза в день. Если есть проблемы с уровнем сахара крови – регулярно используйте глюкометр, обязательно уточните у своего лечащего врача как часто измерять уровень сахара и какие значения являются целевыми.

Теги: Опрос

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