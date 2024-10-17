82% самарцев против введения налога на бездетность

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие представители экономически активного населения.

Инициатива, касающаяся введения налога на бездетность, получила широкий резонанс в обществе. 82% самарцев не поддерживают введения налога: 60% — однозначно против, 22% — скорее против. Женщины чаще мужчин выражают несогласие (85% против 80%): «Каждый сам решает, нужны ему дети или нет. Плюс тысячи женщин не могут самостоятельно родить. Тут не налогами душить надо, тут помогать надо и ЭКО бесплатно делать не только 1 раз».



Горожане в возрасте до 34 лет выступают однозначно против инициативы чаще тех, кто старше (75%): «Вместо того чтобы наказывать людей за отсутствие детей, государству стоило бы сосредоточиться на улучшении условий жизни, поддержке семей и создании условий, при которых люди захотят заводить детей добровольно». Противников налога на бездетность больше среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. (69%): «Введите достойную оплату за труд, тогда о детях и спрашивайте».



Подавляющее большинство бездетных респондентов не поддержали введение налога (94% из тех, у кого нет детей, но планирует в будущем, и 98% из тех, у кого нет детей и нет желания их заводить).



Время проведения: 14—16 октября 2024 года