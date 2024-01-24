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80% студентов хотели бы стать участниками проектов по развитию страны

24 января 2024 13:39
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80% студентов хотели бы стать участниками проектов по развитию страны

В преддверии Дня студента президентская платформа «Россия – страна возможностей» опросила две тысячи студентов российских вузов. В ходе опроса респонденты оценили учебный процесс, рассказали о зарплатных ожиданиях, о заинтересованности волонтерской деятельностью и о том, что хотели бы помогать развивать страну и свой регион.

Сразу после окончания вуза большинство выпускников планируют устраиваться на работу по найму или продолжать работу (54%). Еще треть планируют продолжать получать образование. Об открытии своего дела (бизнеса) говорят 14% выпускников. Еще 13% планируют уйти во фриланс. 4% сказали, что хотят сделать перерыв, то есть не учиться и не работать.

«40% выпускников российских вузов отмечают, что во время обучения в университете им не хватило стажировок у потенциальных работодателей, еще 37% указывают на недостаток практических навыков в выбранной профессии. Мы уже не первый раз слышим подобные заявления от студентов – об этом же говорили и выпускники 2021-2022 годов. Причем выпускники магистратуры чаще отмечают пробелы в карьерном развитии, чем выпускники бакалавриата: стажировок у работодателей не хватило 43% бакалавров и 48% магистров, а на недостаток кадровых мероприятий указывают 19% бакалавров и 37% магистров. Бакалавры, в свою очередь, чаще отмечают дефицит знаний в области изучения иностранного языка и в области ИТ-технологий», – рассказал первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

36% студентов после выпуска рассчитывают на зарплату 25-55 тысяч рублей, еще 29% рассчитывают получать от 56 до 85 тысяч рублей. 12% студентов ожидают зарплату в размере 100 тысяч и выше.

Почти половина студентов (48%) чувствуют уверенность в будущем, 40% чувствуют себя неуверенно, остальные 12% затруднились ответить на данный вопрос. Причем юноши чаще выражают уверенность, когда думают о своем будущем – об этом говорят 59% юношей, среди девушек таких 43%. 80% студентов считают, что благополучие человека зависит в большей степени от его собственных усилий, а не от внешних обстоятельств.

«Благодаря опросу мы выяснили, что 8 из 10 студентов хотели бы стать участниками реальных проектов по развитию страны, а 75% хотели бы помогать развивать свой родной регион. При этом 61% студентов уверены, что сейчас есть все возможности для развития страны, относительно своего региона так считают 47% студентов.  Часть респондентов убеждены, что возможности и проекты развития существуют, но они ограничены: 30% говорят об этом относительно страны в целом, 42% - относительно своего региона. Эти данные демонстрируют, что результат выстроенной в России системы социальных лифтов действительно есть – молодежь хочет и может развиваться в нашей стране и в родных регионах. Подобная обратная связь от респондентов помогает нам увидеть барьеры, которые мешают еще более эффективной работе этих лифтов. Очевидно, что необходимо увеличивать информированность россиян о существующих проектах», – добавил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Во время студенчества 62% респондентов занимались волонтерством и/или благотворительностью. Чаще всего в рамках безвозмездной помощи студенты участвовали в благоустройстве территорий (52%), в просветительской работе (44%), в благотворительных мероприятиях в поддержку социально уязвимых групп (43%) и в сборе пожертвований (вещи, продукты) для социально уязвимых групп (38%). Если говорить в целом об интересе к волонтерству, то его выражают 93% студентов. Наиболее востребованные области для волонтерской деятельности – это помощь животным (40%), сфера культуры (39%), образования (35%), экологии (33%).

71% опрошенных студентов участвовали в общественной жизни вуза или факультета, практически столько же респондентов – 68% – считают студенческие годы самым веселым временем своей жизни. При ответе на вопрос, могут ли студенты назвать себя счастливыми, 48% респондентов поставили оценки от 8 до 10 по 10-балльной шкале. Еще 42% оценили уровень своего счастья от 5 до 7.

Опрос проводился среди студентов российских вузов в онлайн-формате в период с 21 ноября по 17 декабря 2023 года. В исследовании приняли участие 1980 студентов, треть из них обучаются на выпускных курсах.

 

Теги: Опрос

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